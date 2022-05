Die Daimler Truck AG beteiligt sich im Zuge einer Kapitalerhöhung der Manz AG in Höhe von rund 10 % des Grundkapitals an dem Maschinenbauer. Dieser soll zudem Anlagen für die Batterie-Pilotlinie des Nutzfahrzeugherstellers liefern.

Der Maschinenbauer Manz AG gewinnt mit der Daimler Truck AG einen Kooperationspartner und neuen Ankeraktionär. Durch die Beteiligung der Daimler Truck AG an der Manz AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung in Höhe von rund zehn Prozent des Grundkapitals, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden, spiegelt sich die strategische Ausrichtung des Maschinenbauers fortan auch in seiner Aktionärsstruktur wider. Der Erlös der Kapitalerhöhung in Höhe von 30,6 Millionen Euro dient der Finanzierung des weiteren Wachstums der Manz AG.

Daimler Truck und Manz wollen Know-how bündeln

Ergänzend haben beide Unternehmen einen Kooperationsvertrag über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet, um in einem ersten Schritt eine Pilotlinie für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen sowie die Montage von Batterien am Daimler Truck Standort Mannheim aufzubauen. Die künftigen Partner wollen ihr Know-how bündeln, um gemeinsam Batterietechnologie und dazugehörige Produktionsprozesse für Lkw und Busse zu entwickeln.

Daimler Truck geht mit der Beteiligung an der Manz AG einen strategisch wichtigen Schritt in der Gestaltung des CO 2 -neutralen Transports und in der Transformation von konventionellen Antrieben hin zu alternativen Antriebstechnologien. So will man im sogenannten „InnoLab Battery“ des Mercedes-Benz Werks Mannheim zukünftig eigene Lithium-Ionen Batteriezellen entwickel. Zudem will man diese auf einer Pilotlinie produzieren und zu kompletten Batteriesystemen montieren. Über 60 neue Anlagen will man in den kommenden Monaten im rund 10.000 Quadratmeter großen InnoLab aufbauen. Bis Ende 2024 werden die Forschungserkenntnisse in die Entwicklung der batterie-elektrischen Produktplattform von Daimler Truck einfließen. Das „InnoLab Battery“ legt damit den Grundstein für die zukünftige Kompetenz eigener Batterietechnologie innerhalb Daimler Truck.

Yaris Pürsün, Leiter der globalen Produktion von Antriebskomponenten für Daimler Truck: „Unsere InnoLabs arbeiten an der Weiterentwicklung der Antriebe der Zukunft. Von der Prototypenfertigung bis hin zur Vorbereitung einer möglichen Serienproduktion. Mit der Partnerschaft mit Manz werden wir in Europa Benchmark-Lösungen für die Produktion von batterieelektrischen Antriebstechnologien schaffen. Unser Ziel ist es hierbei, Vorreiter in der Nutzfahrzeugindustrie zu sein und wettbewerbsdifferenzierende Lösungen für unsere Kunden anzubieten.“

