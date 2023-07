Hamburg Institut gründet Mitarbeitenden-Gesellschaft Trimaran

Über die Mitarbeitenden-Gesellschaft Trimaran erhalten interessierte Teammitglieder Gesellschaftsanteile in Höhe von 25,2 Prozent am Hamburg Institut.

Das Beratungsunternehmen Hamburg Institut hat eine eigenständige Mitarbeitenden-Gesellschaft gegründet. Über die Trimaran UG & Co. KG halten zahlreiche Teammitglieder Gesellschaftsanteile in Höhe von aktuell 25,2 Prozent an der Hamburg Institut Consulting GmbH. Die Geschäftsführung der Mitarbeitenden-Gesellschaft übernehmen die beiden Beschäftigten Juliane Mundt und Felix Landsberg.

Der Gründung vorausgegangen war ein gemeinschaftlicher Entwicklungsprozess zwischen den geschäftsführenden Gesellschaftern des Hamburg Instituts und den an einer Beteiligung interessierten Beschäftigten. „Von der Idee bis zum Notartermin war es ein intensiver gemeinsamer Weg. Mit der Mitarbeitenden-Gesellschaft haben wir nun einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Hamburg Instituts gesetzt“, sagt Geschäftsführer Matthias Sandrock. Co-Geschäftsführer Robert Werner ergänzt: „Die Mitarbeitenden-Gesellschaft ist ein Ausdruck der Identifikation mit dem Unternehmen, die beim Hamburg Institut seit jeher einen hohen Stellenwert hat, und ein starkes Signal nach innen und außen.“

Auch die beiden Trimaran-Geschäftsführer:innen Juliane Mundt und Felix Landsberg sehen in der Gründung einen weiteren Beleg der offenen, integrativen und transparenten Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien: „Die Beteiligung ermöglicht den Beschäftigten Teilhabe und Teilsein am Unternehmen. Das gilt sowohl für die wirtschaftliche Entwicklung als auch für die Mitgestaltung der strategischen Ausrichtung. Zusätzlich wird dadurch der Wunsch bekräftigt, in den kommenden Jahren gemeinsam als Team zu wachsen und die Energiewende zu gestalten.“

Mitarbeitenden-Gesellschaft legt Fundament für weiteres Wachstum beim Hamburg Institut

Zudem soll die neue Gesellschaftsstruktur eine tragende Säule für das weitere Wachstum des Hamburg Instituts darstellen. Im Sommer überschreitet die Zahl der Beschäftigten erstmals die 40er Marke. Vielen Projekte stehen an, die teils großvolumig sind und eine Laufzeit von mehreren Jahren haben. „Um insbesondere die Industrie, Fernwärmewirtschaft und Kommunen bei ihren großen Aufgaben im Zuge der Energie- und Wärmewende wirkungsvoll unterstützen zu können, brauchen wir die volle Man- und Womanpower“, sagt Sandrock. „Mit der neuen Gesellschaft Trimaran – bekanntermaßen der Name für besonders leistungsstarke und schnelle mit Wind angetriebene Boote – nehmen wir im Teamwork weiter Fahrt auf.“

