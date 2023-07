Liechtensteiner Unternehmen entwickelt faltbare Photovoltaik-Anlage

Die Urbanbox ist eine faltbare Photovoltaik-Anlage. Als einfahrbares PV-Dach soll sie eine einfache Integration in städtische Gebiete und eine Doppelnutzung des Raumes ermöglichen.

Das Team der beiden Institute IEFE und IMES der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) haben zusammen mit der Iworks AG aus Liechtenstein im Rahmen eines Innosuisse-Projekts mit Unterstützung der Klimastiftung Schweiz die faltbare Photovoltaik-Anlage Urbanbox validiert.

Die Validierung von Urbanbox umfasste die Implementierung einer einzigartigen vollautomatischen PV-Modulreinigung an der Demonstrationsanlage sowie die Durchführung einer FMEA (Fehlermöglichkeits- und –Einflussanalyse) mit entsprechenden Optimierungen und der Lebensdauer-Validierung von Schlüsselkomponenten. Ein wichtiger Schwerpunkt lag auch in der Entwicklung einer optischen Lösung zur Messung des Schmutzgrades auf den PV-Modulen. Die erste Phase des Dauertests der Demonstrationsanlage im liechtensteinischen Bendern hat man erfolgreich abgeschlossen.

Urbanbox ist eine Photovoltaik-Lösung, die aufgeständerte Solaranlagen mit großen Spannweiten erlaubt. Denn das faltbare PV-Dach ist in eine Box einfahrbar. Dadurch kann man die Photovoltaik-Module bei starkem Wind oder Schneefall schützen. Diese Eigenschaften sollen Kommunen und Firmen die Möglichkeit bieten, durch eine Doppelnutzung der verfügbaren Flächen die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern. Ferner soll die neue faltbare Photovoltaik-Anlage eine einfache Integration in städtischen Gebieten erlauben.

„Mit diesem Meilenstein wird die wirtschaftliche Doppelnutzung von Flächen im urbanen Raum für die Solarstromerzeugung bereits im nächsten Jahr absehbar“, sagt Franz Baumgartner, Professor am Institut für Energiesysteme und Fluid-Engineering (IEFE) und Leiter des Studiengangs Energie und Umwelttechnik. „Firmen und Kommunen erhalten damit eine weitere, effektive Möglichkeit ihren CO 2 -Fussabdruck zu reduzieren und zur Energiewende beizutragen.“ Das Team der ZHAW Institute IEFE und IMES zusammen mit Iworks AG ist nun bereit, in die nächste Projektphase überzugehen. Denn auf der erreichten Basis will man eine voll industrialisierte Urbanbox-Photovoltaiklösung für den kommerziellen Einsatz bis Ende 2023 realisieren.

Faltbare Photovoltaik-Module sind bisher eher Lösungen für unterwegs.

