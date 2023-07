EVM plant Solarpark für alte Tongrube im Westerwald

Der Koblenzer Regionalversorger EVM realisiert einen Solarpark auf einer Konversionsfläche. Es handelt sich um eine ehemalige Grube, in der Ton abgebaut wurde.

Der Energieversorger EVM will einen Solarpark auf dem Gelände einer ehemaligen Tongrube in der Gemeinde Westerburg bauen. Es geht um die Installation von rund 25.000 Solarmodulen, die ab Ende 2024 etwa 12 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren sollen. Das teilte die Energieversorgung Mittelrhein (evm) mit. Die ehemalige Tongrube befinde sich ferner zwischen Weltersburg und Guckheim im Westerwald.

Wie es weiter hieß, haben Markus Hof, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Westerburg, Guckheims Ortsbürgermeister Benjamin Becker, Weltersburgs Ortsbürgermeisterin Gisela Benten, Tongrubenbesitzer Alois Weiss und evm-Vorstandsmitglied Bernd Wieczorek die Verträge dazu unterzeichnet.

„Wir freuen uns mit der evm einen regionalen, soliden und erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben“, erklärte Bürgermeister Hof. „Die Solarenergie ist eine ideale Nachnutzung der ehemals bergbaulich genutzten Fläche und ein großer Gewinn für unsere Verbandsgemeinde und die gesamte Region.“

In der Grube „Erna-Marie“ zwischen Weltersburg und Guckheim wurde rund 100 Jahren Ton gewonnen. Die Tonvorkommen sind aber mittlerweile erschöpft. Nun erhält das Gelände mit dem Solarpark einen neuen Nutzen. Darüber freut sich auch evm-Vorstandsmitglied Bernd Wieczorek: „Für das Gelingen der Energiewende reicht nach unserer Einschätzung die alleinige Nutzung von Dächern für die Solarenergie nicht aus. Hier braucht es große Freiflächen zur Errichtung leistungsstarker Solarparks. Perfekt, wenn dazu ein heute nicht mehr genutztes Areal umgewidmet werden kann.“

Die evm könne bei der Planung und Umsetzung von regenerativen Energieprojekten zudem auf langjährige Erfahrungen in der Region zurückgreifen. Allein im Westerwald betreibet sie mehrere große Solarparks und zwei Windparks. Nach Abschluss der Projektverträge steht nun die finale Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans auf der Agenda. „Wenn alles gut läuft, kann der neue Solarpark schon Ende 2024 in Betrieb genommen werden“, so Bernd Wieczorek.

31.7.2023 | Quelle: evm | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH