Eon: Mecklenburg-Vorpommern bot im Hj. 23 höchsten PV-Ertrag

Unter den Bundesländern ließ sich in Mecklenburg-Vorpommern im ersten Halbjahr 2023 am meisten Solarstrom erzeugen. Das zeigt eine Analyse von Eon für Einfamilienhäuser.

Laut einer Berechnung von Eon konnten Eigentümer von PV-Anlagen im ersten Halbjahr 2023 in Mecklenburg-Vorpommern die höchsten Erträge unter den Bundesländern erzielen. Wie Eon mitteilte, basieren die Aussagen auf aktuellen Daten des Deutschen Wetterdienstes. „Nirgendwo sonst in Deutschland konnte ein Einfamilienhaus-Besitzer im ersten Halbjahr mehr Sonnenstrom mit einer durchschnittlichen Solardachanlage erzeugen als in Mecklenburg-Vorpommern. Mit einer Anlage ließen sich dort rund 4.600 Kilowattstunden Solarstrom produzieren“, sagt Eon-Manager Benjamin Jambor.

Auf Mecklenburg-Vorpommern folgen im Bundesländer-Vergleich das Saarland mit rund 4.453 Kilowattstunden (kWh) Solarstrom und fast gleichauf Schleswig-Holstein mit circa 4.450 kWh. Dahinter liegen dann Bayern mit fast 4.390 kWh und Baden-Württemberg mit ungefähr 4.380 kWh.

Der solarstromreichste Monat war in Mecklenburg-Vorpommern der Mai, in dem ein Hausbesitzer oder eine Hausbesitzerin mit einer durchschnittlichen Einfamilienhaus-Solaranlage rund 1.276 kWh Sonnenenergie erzeugen konnte. Im Saarland war es der Juni mit etwa 1.242 kWh, ebenso in Schleswig-Holstein mit ca. 1.261 kWh.

Für die Berechnung hat Eon die Ende Juli verfügbaren gemessenen Strahlungsdaten des Deutschen Wetterdienstes für die jeweiligen Monate und Bundesländer von Januar bis Juni 2023 genutzt und die Strahlungswerte mit Hilfe des von der Europäischen Kommission unterstützten PVGIS Tools in Stromertragswerte umgerechnet. Dabie galten folgende Annahmen: Montageposition Photovoltaikanlage (PV): 45° Neigung und 45° Azimut. Für eine durchschnittliche Einfamilienhaus-PV-Anlage hat Eon eine Leistung von 8 Kilowattpeak angenommen.

2.8.2023 | Quelle: Eon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH