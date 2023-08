Entega rüstet Windparks auf bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung um

Der Darmstädter Energieversorger Entega hat gerade zwei weitere Windparks auf die sogenannte bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BKN) umgestellt.

In den Windparks Erksdorf und Speckswinkel blinken die roten Lampen nun nicht mehr dauerhaft, sondern nur noch dann, wenn sie ein Flugzeug oder ein Hubschrauber nähert. Der Windpark reagiert dabei automatisch auf die Transpondersignale der Flugobjekte. Ansonsten bleiben die Lampen die ganze Nacht ausgeschaltet. „Dadurch reduziert sich die Belastung für Mensch und Umwelt aufgrund der blinkenden Beleuchtung erheblich“, sagt Entega-Unternehmenssprecher Michael Ortmanns. De bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung will Entega nach und nach bei allen seinen zehn Windparks an Land einführen.

Bei den gerade umgestellten Windparks handelt es sich um zwei Projekte in der Nähe des mittelhessischen Ortes Erksdorf. Neben dem von Entega betriebenen Windpark „Erksdorf“ wurden auch der Nachbarwindpark „Speckswinkel/Erksdorf“ umgestellt, der sich in der Verantwortung eines anderen Betreibers befindet. Der Probebetrieb sei erfolgreich abgeschlossen worden, meldet Entega. In Kürze solle nun die BKN in Betrieb gehen.

Im Windpark Binselberg bei Groß-Umstadt in Südhessen ist die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung laut Entega bereits seit Ende des vergangenen Jahres in Betrieb. Solarserver berichtete über die Umstellung. Die weiteren Windparks an Land sind Stillfüssel, Schlüchtern 1 und 2, Piecki (Polen), Havelland, Hausfirste, Haiger, Esperstedt-Obhausen. Zudem ist Entega am Nordsee-Windpark Global Tech 1 beteiligt.

7.8.2023 | Quelle: Entega | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH