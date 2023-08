Monatsmarktwert Solar im Juli 2023: Weiter abwärts

Der Abwärtstrend auf dem Strommarkt setzt sich im Juli 2023 fort. Gemeinsam mit dem Spotmarkt-Preis sinkt auch der Marktwert für Solar- und Windenergie.

Im Juli 2023 lag der Monatsmarktwert für eine Kilowattstunde Solarstrom bei 5,173 Cent. Nach einer kurzen Stabilisierung im Juni sinkt der Marktwert Solar nun also wieder. Dabei entwickelt sich der Monatsmarktwert Solar auch im Juli 2023 in absoluten Zahlen weiterhin etwa parallel zum Spotmarkt-Preis, der im Juli bei 7,761 Cent pro Kilowattstunde lag. Die Differenz des Marktwerts Solar zum Spotmarkt-Preis lag im Juli 2023 bei 2,588 Cent pro Kilowattstunde. Prozentual beträgt die Differenz angesichts des niedrigen Marktwertes allerdings 33 Prozent des Spotmarkt-Preises. Das ist deutlich mehr als in den vorigen Monaten und auch als in den beiden vergangenen Sommern. Es wird also zunehmend interessant, die Solarstrom-Vermarktung mit Hilfe von Stromspeichern zu optimieren.

Windstrom an Land ist mit 5,445 Cent etwas wertvoller als der PV-Strom. Windstrom auf See kommt immerhin auf einen Monatsmarktwert von 6,051 Cent.

Der Marktwert der Solarenergie für alle relevant, die an der über das EEG geförderten Direktvermarktung teilnehmen. Der Monatsmarktwert Solar gibt dabei die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Liegt dieser Marktwert unter der EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto.

Auch im Juli gab es Zeiten mit negativen Strompreisen von sechs Stunden und mehr. In diesen Zeiten entfällt der Anspruch auf die Marktprämie für Anlagen mit Inbetriebnahme ab Januar 2016.

Die Werte für die Einspeisvergütung 2023 gibt es in diesem S+ Beitrag.

8.8.2023 | Quelle: Übertragungsnetzbetreiber | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH