Solarwatt eröffnet Installationsstandort in Baden-Württemberg

Seit Frühjahr 2022 baut die Dresdner Solarwatt Installationsstandorte mit eigenen Handwerker-Teams in Deutschland auf. Mittlerweile ist sie auch in Lübeck, Hamburg, Bochum, Kassel und im Landkreis Ludwigsburg präsent.

In Dresden, Lübeck und Hamburg unterhält das Unternehmen dabei eigene Handwerksbetriebe. Installationsstandorte von Solarwatt gibt es in Kassel, Bochum (der Solarserver berichtete) und nun im Landkreis Ludwigsburg erstmals in Baden-Württemberg. Das Unternehmen hat zudem bereits gut 120 Premium-Partner in Deutschland. Diese wolle man mit dem Aufbau der eigenen Handwerksbetriebe personell unterstützen, heißt es.

Der neue Standort befindet sich in Freiberg am Neckar, etwa fünf Kilometer südlich der Kreisstadt Ludwigsburg und 30 Kilometer von Stuttgart entfernt. Dort bezieht das Solarwatt-Team ein Büro mit angeschlossener Lagerfläche. Perspektivisch sollen dort bis zu 80 Personen arbeiten, die neue Solaranlagen in Baden-Württemberg installieren und in Betrieb nehmen. Dafür sucht Solarwatt nun Elektriker, Dachdecker, Solarteure sowie Logistiker und Handwerker aus dem Sanitär-Bereich. Den neuen Standort leitet Tobias Schüssler, der selbst aus Baden-Württemberg stammt und bereits seit einigen Jahren in der Solarbranche tätig ist.

Der Bürgermeister von Freiberg am Neckar, Dirk Schaible, begrüßt die Solarwatt-Niederlassung. „Der Ausbau der Photovoltaik ist ein wichtiger Baustein für die Umsetzung der Energiewende, die wir auch von Seiten der Stadt weiter voranbringen wollen“, sagt er. Er verweist auf eine gerade neu gebaute PV-Anlage mit 185 kW auf einer örtlichen Schule sowie eine weitere Anlage, die auf dem Dach einer neuen Sporthalle im Stadtzentrum geplant sei.

Baden-Württemberg: Großteil der Hausbesitzer plant eigene Solaranlage

Die Nachfrage nach Solaranlagen sei auch in Baden-Württemberg ungebrochen, heißt es von Solarwatt. Das zeige eine Umfrage aus diesem Frühjahr. Von den Hausbesitzern, die bisher noch keinen Solarstrom nutzen, planen demnach 80 Prozent die Installation einer eigenen Solaranlage. „Wir brauchen dafür allerdings auch in Baden-Württemberg zusätzliche Installationskapazitäten, damit die Menschen auch möglichst schnell an ihre eigene Solaranlage kommen – bestenfalls sogar in Kombination mit einer Ladesäule für ein Elektroauto oder einer Wärmepumpe. Dabei wollen wir tatkräftig unterstützen“, sagt Tobias Schüssler. Bürgermeister Schaible freut sich darüber. „Wir begrüßen es, dass Freiberger Privathaushalte und Gewerbebetriebe mit der Firma Solarwatt einen kompetenten Ansprechpartner bei uns vor Ort für die Planung und Realisierung ihrer Solaranlagen erhalten und wünschen dem Unternehmen einen erfolgreichen Start hier in Freiberg“, so Schaible.

09.08.2023 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH