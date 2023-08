Solarforschungszentrum ISC Konstanz plant Neubau

Das Institut für Solarenergieforschung ISC Konstanz hat ein benachbartes Grundstück gekauft, auf dem ein Erweiterungsbau entstehen soll.

Bereits im Juni wurde der Kauf notariell besiegelt. Die Stadt Konstanz hatte allerdings noch ein Vorkaufsrecht, auf das sie mittlerweile verzichtet hat – das rund 3.500 m2 große Grundstück gehört nun dem Solarforschungszentrum. „Damit haben wir einen wichtigen ersten Meilenstein für unseren Erweiterungsbau erreicht“, erklärt Rudolf Harney, Leiter Fundraising des ISC Konstanz. In Summe soll das Projekt rund 19 Millionen Euro kosten. Bund, Land und Kredite sollen den Großteil der Summe abdecken. Den Eigenanteil in Höhe von 4 Millionen Euro will das Institut im Rahmen einer Spendenkampagne beschaffen. Einen Teil habe man schon eingeworben, so Harney. Zusätzlich hofft das ISC auf Maschinenspenden aus der Industrie.

Auch das Hauptgebäude des Forschungszentrums sei nach über 15 Jahren intensiver Nutzung dringend sanierungsbedürftig, heißt es in der Pressemitteilung. Der Erweiterungsbau soll daher nicht nur für mehr Platz sorgen, sondern auch einen unterbrechungsfreien Betrieb ermöglichen. Während der Sanierung des Altbaus sollen die Arbeiten im Neubau weitergehen. Zwei Jahre sind als Dauer für das gesamte Projekt veranschlagt.

Das International Solar Energy Research Center Konstanz e.V. (ISC Konstanz) ist ein Forschungsinstitut für die Entwicklung von Solarzellen, Solarmodulen und erneuerbaren Energiesystemen. Es wurde 2005 als gemeinnütziger Verein gegründet. Heute arbeiten dort gut 60 Personen. Das ISC kooperiert mit anderen Instituten und Unternehmen aus der Photovoltaikbranche und ist an nationalen und internationalen Forschungsprojekten beteiligt. Das ISC Konstanz ist zum Beispiel im Autorenteam der „Libertas“-Studie vertreten, die sich damit befasst, wie sich die Photovoltaik-Industrie in Deutschland wiederaufbauen lässt. Harney rechnet damit, dass die Nachfrage nach Photovoltaik-Lösungen in den kommenden Jahren steigen wird. Mit dem Aus- und Neubau am Solarforschungszentrum schaffe das ISC Konstanz daher einen Ort, um „ungebremst an einer sonnigen Zukunft arbeiten“ zu können. Um die Energiewende zu bewältigen, seien so schnell wie möglich hocheffiziente Solarzellen nötig, die in Deutschland kostengünstig und unabhängig hergestellt werden können.

10.08.2023 | Quelle: ISC Konstanz | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH