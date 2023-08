Freenet und Priwatt kooperieren bei Balkonkraftwerken

In den Shops von Telefonspezialist Freenet gibt es künftig auch Balkonkraftwerke von Priwatt zu kaufen. Beide Unternehmen vereinbarten eine Vertriebskooperation.

Die beiden Unternehmen Freenet und Priwatt arbeiten künftig im Bereich der Balkonkraftwerke zusammen. Konkret geht es dabei zum einen um die freenet Energy, einem Energievermarkter im stationären Handel und Direktvertrieb. Das Unternehmen zählt zum Mobilfunkkonzern Freenet. Zum anderen handelt es sich um priwatt, einem nach eigenen Angaben führenden deutschen Anbieter für Balkonkraftwerke. Die weitreichende Vertriebskooperation soll im Bereich Balkonkraftwerke im stationären Handel, Direkt- und Online-Vertrieb gelten. Mit der Vereinbarung stünden ab sofort die Balkonkraftwerke von priwatt in den rund 500 freenet Shops und damit erstmals auch im stationären Handel zur Verfügung.

„Ich freue mich sehr, dass wir unser Angebot an Balkonkraftwerken ab sofort um die qualitativ hochwertigen Produkte von priwatt erweitern. Die Nachfrage an Produkten, mit denen Kunden Strom für die eigenen vier Wände selbst erzeugen können, steigt. Mit den Modulen von priwatt bieten wir unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten, ein passendes Produkt für ihre individuelle Wohnsituation zu finden. Die Produkte eignen sich zur Installation auf Balkon und Dach, aber auch für Freiflächen im Garten oder an der Fassade.” Das sagt Stephan Girke, Geschäftsführer der freenet Energy GmbH.

Sets von Priwatt in Freenet-Shops

Durch die Partnerschaft mit freenet Energy können sich Interessierte ab sofort in den Shops von freenet sowie im Onlineshop von freenet Energy ihre auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Anlage direkt zu sich nach Hause bestellen. „Balkonkraftwerke werden nach dem Do-It-Yourself Prinzip installiert. Eine gute Beratung bei der Auswahl, der Installation und Anmeldung der Anlage ist deshalb besonders wichtig. Mit freenet Energy gewinnen wir einen starken und erfahrenen Partner im stationären Handel und Direktvertrieb, der dieses Ziel mit uns teilt und auch den Servicegedanken mitträgt”. Das sagte Kay Theuer, Geschäftsführer der priwatt GmbH.

Zum Start der Kooperation stehen Balkonkraftwerk-Sets mit je zwei Solarmodulen mit oder ohne Halterung und einem leistungsstarken Mikrowechselrichter zur Installation an Balkon, Fassade, Dach oder im eigenen Garten zur Auswahl. Alle Sets von priwatt inkludieren einen kostenfreien, in Deutschland einzigartigen digitalen Anmeldeservice zur Registrierung der Anlage bei den Behörden. Durch diese Zusammenarbeit bieten priwatt und freenet Energy ihren Kunden eine Beratung zu Balkonkraftwerken entlang der gesamten Customer Journey an – von der Erstberatung vor Ort bis hin zur Anmeldung der Anlage.

