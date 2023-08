Photovoltaik: Unterkonstruktion aus Stein schont Dachhaut

Foto: GreenAkku

Mit Betonsteinen lassen sich PV-Anlagen auf Flachdächern so befestigen, dass ein Eingriff in die Dachhaut unnötig wird. So lassen sich die Module auch unterschiedlich ausrichten, sagt Anbieter Greenakku.

Mit einer Unterkonstruktion aus Stein lässt sich bei der Installation einer PV-Anlage die Dachhaut weitgehend schonen. Solche in Form des Buchstabens L Aufständerungen bietet das PV-Unternehmen GreenAkku an. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich dabei um Sockel aus Sichtbeton des deutschen Herstellers Wattstone. Die Solaranlagen ließen sich damit direkt auf Sockel aus feinporigem Beton mit eingearbeiteten Gewindehülsen – ohne Zusammenbau der Unterkonstruktion – festziehen. Zudem sei durch die Betonsockel keine zusätzliche Beschwerung oder Befestigung der Halterung notwendig, da die jeweils 24 Kilogramm schweren L-Steine genug wiegen, um die Solarmodule gefahrlos Wind und Wetter auszusetzen. Erste Tests im Windkanal hätten das bestätigt. Das Aufbohren der sensiblen Dachhaut ist damit überflüssig, da das Sonnenkraftwerk auf Flachdächern nicht verankert werden muss. Auflageflächen aus Bitumen und andere Untergründe unter den L-Steinen werden durch Antirutschpads geschützt. Die Aufständerungen seien ferner nicht nur für Mini-Solaranlagen bzw. Balkonkraftwerke, sondern insbesondere auch für große Solaranlagen mit vielen Modulen geeignet, da viele Montageschritte wie Bohrungen oder Befestigungen entfallen. Der Neigungswinkel der Aufständerung beträgt 10 Grad, wodurch sich die Möglichkeit ergibt, ein Modul nach Osten und das zweite nach Westen auszurichten. So wird vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang gleichmäßig Solarstrom erzeugt. Ein großer Vorteil der Wattstone-Aufständerung ist, dass die Kundinnen und Kunden nach der Installation den Standort oder Aufbau ihrer Anlage jederzeit einfach verändern können, ohne dass Bohrlöcher oder Fundamente übrig bleiben, die nicht mehr genutzt werden und stören. GreenAkku liefert die L-Steine für einen Stückpreis ab 57,98 Euro inkl. 0 % MwSt. plus Versandkosten. Im Doppelpack kosten sie 115,97 und im Dreierpack 173,95 Euro zuzüglich Versand. Die Mehrwertsteuer entfällt für Endkunden, die eine Anlage bei sich installieren. 16.08.2023 | Quelle: GreenAkku | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH