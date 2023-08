Kommunaler Klimaschutz: Azubis als Klimascouts ausgezeichnet

Sechs Auszubildenenteams sind vom Deutschen Institut für Urbanistik als kommunale Klimascouts 2023 ausgezeichnet worden. Sie haben mit Eigeninitiative kommunale Klimaschutzprojekte entwickelt.

Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) hat kommunale Azubis für ihr Engagement als Klimascouts ausgezeichnet. Hintergrund ist der Wettbewerb „Kommunale Klimascouts 2023“. Die Preise erhalten Auszubildende für ihre vorbildlichen, selbst initiierten Klimaschutzprojekte in den Kommunen, die sie innerhalb einer Qualifikation zu „Kommunalen Klimascouts“ entwickelt haben. Jede Kommune erhält dafür ein Preisgeld von je 3.000 Euro, das in Klimaschutz-Aktivitäten zu investieren ist – beispielsweise zur Weiterentwicklung des Azubi-Projekts oder für neue Ideen. Neben handfesten Einsparungen durch Klimaschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen hat dieses Engagement eine positive Strahlkraft nach außen und unterstreicht die Vorbildfunktion der Kommunen im Klimaschutz.

Die sechs Azubi-Teams und prämierten Projekte sind:

Informationskampagne zu Photovoltaik im Stadtgebiet Bad Honnef“, unterstützt durch die Energieagentur Rhein-Sieg e.V.

Informationskampagne zu Photovoltaik im Stadtgebiet Bad Honnef“, unterstützt durch die Energieagentur Rhein-Sieg e.V. das Azubi-Team des Landkreises Freyung-Grafenau (Bayern) mit dem Projekt „Nachhaltige Adventsaktion – Challenges statt Energiesparregeln und Verbote“, unterstützt durch die Energieagentur Oberfranken e.V.

Kochbuch – regionale und saisonale Rezepte“, unterstützt durch die Energieagentur Kreis Ludwigsburg (LEA) e.V.

fängt klein an“, unterstützt durch die Energieagentur des Landes Thüringen (ThEGA)

Projekt „Wald, Wiesen, Wehr – Tor zu den Queichwiesen – Der Weg ist das Ziel“, unterstützt durch die Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH

Projekt „Wald, Wiesen, Wehr – Tor zu den Queichwiesen – Der Weg ist das Ziel“, unterstützt durch die Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH eine Auszubildende der Samtgemeinde Uchte (Niedersachsen) mit dem Projekt „Klimaschutz spannend

gemacht – Die Solarbank in Verbindung mit einer Anzeigetafel“, unterstützt durch die Klimaschutzagentur Mittelweser e.V.

200 Azubis zu kommunalen Klimascouts qualifiziert

Im Projekt „Kommunale Klimascouts“ werden Auszubildende aus Verwaltungen und kommunalen Eigenbetrieben in Schulungen als Initiator*innen und Multiplikator*innen für Klimaschutzaktivitäten qualifiziert. An den Schulungen 2022/2023 nahmen mehr als 200 Azubis aus über 70 Städten, Gemeinden, Landkreisen und kommunalen Eigenbetrieben teil. Die Azubis durchlaufen dabei aufeinander aufbauende Schulungsphasen. So geht es um Ursachen und Auswirkungen der Klimakrise sowie Handlungsfelder und Maßnahmen zum Klimaschutz. Aber auch Projektmanagement und Kommunikationsaufgaben werden vermittelt. Den Abschluss bildet der Einstieg in die Projektphase, in der die Azubis eigene Klimaschutzprojekte realisieren. Die Schulungen wurden von Mitarbeiter*innen des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) sowie den kooperierenden Klimaschutz- und Energieagenturen durchgeführt.

In diesem Jahr wurden über 60 Scouts-Projekte von den Azubis erarbeitet und beim bundesweiten Wettbewerb um die besten „Klimascouts-Projekte“ eingereicht. Davon haben 39 Projekte den Sprung in die Vorauswahl geschafft, aus der eine unabhängige Jury sechs gleichrangige Gewinner ausgewählt hat.

