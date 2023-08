10 Gigawatt Wind- und Solarleistung bis Juli neu am Netz

Der Juli 2023 könnte beim Ausbau der Wind- und Solarenergie in Deutschland historisch gewesen sein. Nach einer Auswertung von Daten der Bundesnetzagentur wären mehr als 2 Gigawatt (GW) auf eine gesamte Jahresinstallationsleistrung von 10 GW hinzugekommen.

In Deutschland sind in den ersten sieben Monaten des Jahres rund 10 Gigawatt (GW) an neuer Wind- und Solarleistung an das Netz gegangen. Das schreibt das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) auf Basis der Daten im Marktstammregister der Bundesnetzagentur. Das wäre ein Zuwachs von rund 2,1 GW alleine im Juli. Denn nach den bisher bekannten offiziellen BNetzA-Daten lagen die Neuninstallationen im ersten Halbjahr bei erst 7,9 GW. Die BNetzA veröffentlicht die geprüften Monatszahlen stets Ende des Folgemonats. Die entsprechenden offiziellen Juli-Zahlen stehen aktuell noch aus.

Größter Wachstumstreiber in Deutschland ist aktuell weiterhin die Solarenergie. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 sind laut der IWR-Auswertung rund 593.000 neue Solaranlagen mit 7.927 MW an das Netz gegangen. Der Vergleichszahl des Vorjahres lag bei nur 4.239 MW. Insgesamt klettert die Zahl der stromproduzierenden Solaranlagen in Deutschland auf rd. 3,3 Mio. Die installierte Solarleistung erreicht damit knapp 75.500 MW.

„Das hohe Solarwachstum zeigt anschaulich, dass die Energiewende in Deutschland bei den Menschen angekommen und zu einem Mitmachprojekt geworden ist“, sagt IWR-Chef Dr. Norbert Allnoch in Münster mit Blick auf die Zahlen. Das neue Solarparket I der Bundesregierung mit den vielen Erleichterungen wird diesen Trend weiter beschleunigen, so Allnoch.

Bundesländer-Ranking: Bayern vor Nordrhein-Westfalen

Das Bundesländer-Ranking „Solarenergie-Zubau 2023“ führt Bayern mit 1.980 MW neuer PV-Leistung auf Platz 1 an, vor Nordrhein-Westfalen (1.340 MW), Baden-Württemberg (1.060 MW), Niedersachsen (740 MW) und Brandenburg (610 MW).

Der deutsche Windenergiemarkt kann auf Grund größerer und leistungsstärkerer Turbinen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter aufholen. In den ersten sieben Monaten 2023 sind rd. 420 neue Windkraftanlagen mit 2.080 MW Leistung in Betrieb gegangen (Jan – Juli 2022: 1.187 MW). Das ist somit ein Zuwachs der Windleistung um 75,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Von der Gesamtleistung entfallen 1.850 MW auf die Windenergie an Land (Januar – Juli 2022: 1.178 MW) und rd. 230 MW auf die Offshore-Windenergie (Januar – Juli 2022: 9 MW).

Das Bundesländer-Ranking „Windenergie-Zubau onshore 2023“ führt unverändert Schleswig-Holstein mit rd. 725 MW neuer Windkraftleistung auf Platz 1 an, vor Niedersachsen (308 MW), Nordrhein-Westfalen (232 MW) und Brandenburg (176 MW). Für das Gesamtjahr 2023 bleibt die IWR-Prognose unverändert, wonach die neu ans Netz angeschlossene Wind- und Solarleistung in Deutschland über 15.000 MW (15 GW) erreichen könnte. Die zusätzliche Stromerzeugung allein durch den Wind- und Solarzubau 2023 beträgt danach jährlich ca. 20 Mrd. Kilowattstunden Strom.

18.8.2023 | Quelle: IWR | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH