Städtische Werke Kassel beliefern SMA via PPA mit Solarstrom

PV-Wechselrichter-Produzent SMA bezieht regionalen Solarstrom über ein PPA von den Städtischen Werken Kassel. Der Vertrag läuft über zehn Jahre.

Die Städtische Werke AG aus Kassel hat mit dem Photovoltaik-Spezialisten SMA einen Vertrag zur Belieferung mit Solarstrom geschlossen. Im Rahmen eines langfristigen Stromliefervertrags – ein Power-Purchase-Agreement (PPA) – beliefern die Städtischen Werke SMA zu einem festgelegten Tarif mit Solarenergie aus einem regionalen Solarkraftwerk.

„Dieses Projekt ist ein Meilenstein bei der Lieferung und Nutzung von dezentral erzeugter, erneuerbarer Energie,“ sagt Barbara Gregor, SMA Finanzvorständin. „Es gibt bislang in Deutschland nur sehr wenige PPAs zwischen Unternehmen und Energieversorgern. Der Stromliefervertrag trägt zur Versorgung unseres Hauptstandortes bei. Diese erfolgt bereits seit 2020 vollständig mit dezentral erzeugtem, erneuerbarem Strom aus der Region. Unser erklärtes Ziel ist es, bis 2025 weltweit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Dieses haben wir mit einer globalen Quote von 97,5 Prozent 2022 schon in weiten Teilen erreicht.“

Städtische Werke-Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Maxelon betont: „Dank der durch uns gebotenen langfristigen Preis- und Planungssicherheit kann SMA seine Einkaufspreise für Grünstrom über zehn Jahre absichern. So stärken wir die regionale, saubere Energieerzeugung und die regionale Wertschöpfung in Nordhessen. PPAs sind für uns das wesentliche Instrument, unsere Kunden auf dem Weg der Dekarbonisierung mit passenden Angeboten zu begleiten. Das heißt, dass wir auch in Zukunft große PV-Projekte für andere Groß- und Industriekunden entwickeln werden.“

18.8.2023 | Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH