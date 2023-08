Photovoltaik zum Falten soll besonders schnelle Montage ermöglichen

Ein faltbares und vorballastiertes Solarsystem der Smartvolt AG aus der Schweiz soll die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Flachdächern drastisch beschleunigen. Auf dem Dach gehe die Montage bis zu fünf Mal schneller, heißt es.

Smartsolarbox 5.0 heißt die aktuelle Version des faltbaren und vormontierten Photovoltaik-Systems. Jeweils vier Module sind dabei bereits ab Fabrik auf einem ballastierten Montagegestell montiert, vorverdrahtet und zusammengefaltet auf einer Mehrwegpallette untergebracht. Vor Ort ist dann eine schnelle Montage des faltbaren Photovoltaik-Systems möglich. Dafür hebt ein Kran die Smartsolarbox aufs Dach. Dort sind zwei Personen nötig, um die Photovoltaik-Einheit auseinanderzufalten. Dann müssen die einzelnen Einheiten noch mechanisch und elektrisch miteinander verbunden werden. Als Werkzeug sei dafür lediglich ein Akkuschrauber nötig. Neben den zwei Personen auf dem Dach ist eine weitere am Boden nötig, um die Einheiten am Kran zu befestigen. So sollen drei Personen in der Lage sein, an einem einzigen Tag eine 200-kW-Photovoltaik-Anlage auf einem Flachdach zu installieren.

Wie andere gängige ballastierte Systeme lässt sich Smartsolarbox 5.0 auf Flachdächern aus Folie, Bitumen oder Kies mit maximal 5 Grad Neigung installieren. Dass das gesamte Gewicht dabei am Kran hängt, soll die Arbeit nicht nur beschleunigen, sondern auch sicherer machen.

Schnelle Montage soll auch sanierungsbedürftige Dächer für Photovoltaik erschließen

Ein weiterer Vorteil des schnellen Auf- und Abbaus ist, dass so auch Dächer nutzbar werden, bei denen innerhalb der Lebensdauer der Photovoltaik-Anlage eine Sanierung ansteht. Mit einem Kran lässt sich die Anlage in diesem Falle relativ schnell ab- und wieder aufbauen.

Bei den verwendeten Komponenten zeigt sich das System flexibel. Die neue Version 5.0 ist für Halfcut-Solarmodule bis 570 W gedacht, eigne sich aber auch für Solarmodule mit 440 W Leistung. Welche Module konkret verwendet werden, hängt vom lokalen Lizenzpartner und teilweise auch vom Kundenwunsch ab. Auch Moduloptimierer und Modulwechselrichter lassen sich ab Werk integrieren, heißt es.

Festgelegt ist allerdings, dass es sich um ein Ost-West-System handelt, denn um die Photovoltaik-Einheit faltbar machen zu können, muss das Gewicht symetrisch verteilt sein.

Die Nyffenegger Solar GmbH aus der Schweiz nutzt die Smartsolarbox bereits seit 2018 und bestätigt die große Zeitersparnis. Für seine erste 250-Kilowatt-Anlage hat das Unternehmen 203 der faltbaren Systeme installiert. „Wir haben das ganze Dach in eineinhalb Tagen belegt. Mit einem herkömmlichen Montagesystem hätten wir dafür zwei Wochen gebraucht“, sagt Firmenchef Beat Nyffenegger. Auch bei Einfamilienhäusern sei die Geschwindigkeit „sensationell“, da alles bereits konzipiert, nummeriert und vormontiert sei.

Andreas Mader, einer der beiden Geschäftsführer von Smartvolt, beziffert die Zeitersparnis für die Arbeiten auf dem Dach mit etwa Faktor 5. Bezogen auf die Installation der gesamten Photovoltaik-Anlage ergebe sich etwa ein Faktor drei – schließlich müssen die Leitungen auch noch in den Anschlussraum geführt und die Wechselrichter installiert werden. Die faltbare Photovoltaik-Anlage könne durch die Zeitersparnis auch helfen, den Fachkräfte-Mangel zu bekämpfen.

Die Personalknappheit bei Installationbetrieben ist immer mehr Engpass für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Hersteller und Start-ups reagieren mit unterschiedlichsten Angeboten darauf. In der Solarthermie-Branche bietet Paradigma den Installationsbetrieben an, die Kollektoren selbst auf dem Dach zu montieren. Finanzstarke Start-ups setzen hingegen auf die Arbeitskraft lokaler Installationsbetriebe vor Ort, bündeln aber Marketing und Planung bei sich. Firmen wie Enpal haben sich so einen hohen Marktanteil gesichert.

22.08.2023