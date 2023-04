Photovoltaik-Ranking: Enpal umsatzstärkstes Unternehmen

Enpal ist nach einem Statista-Ranking das umsatzstärkste Unternehmen und damit Marktführer für PV-Aufdachanlagen im Endkundensegment in Deutschland.

In einer umfassenden Datenauswertung der Umsatzzahlen des Jahres 2022 hat das Marktforschungsinstitut Statista auf Grundlage verschiedener Kennzahlen den Markt der B2C-PV-Aufdachanlagenanbieter analysiert und in Zusammenarbeit mit Enpal ein Photovoltaik-Ranking der umsatzstärksten Player des Marktes aufgelistet.

Ein Blick auf das Photovoltaik-Ranking zeigt: Enpal ist mit deutlichem Abstand Spitzenreiter in diesem Segment. Damit ist Enpal als umsatzstärkstes Unternehmen auch Marktführer unter den B2C-Anbietern von Photovoltaik-Aufdachanlagen. Stephan Rink, CSO und Managing Director von Enpal, sagt: „Wir freuen uns sehr über diese Bestätigung unserer Arbeit und der tollen Leistung aller Enpaler in 2022. Aber vor allen Dingen bedanken wir uns bei über 18.000 Neukunden des vergangenen Jahres für ihr Vertrauen. Sie alle begeben sich Schritt für Schritt in ein neues, nachhaltiges Ökosystem für Energielösungen von Enpal. Die Photovoltaik muss ein Massenprodukt für Eigenheimbesitzer sein und Enpal wird hier an der Spitze vorne weg gehen und weiterhin neue, kundenfreundliche Produkte auf den Markt bringen.“

Enpal ist mit einem Mietmodell für PV-Anlagen gestartet und hat sein Produktportfolio seit der Gründung 2017 erweitert. Neben der Solaranlage, die Enpal seit März auch als Kaufoption anbietet, erhalten Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen auf Wunsch mittlerweile auch einen PV-Speicher, eine Wallbox sowie einen intelligenten Energiemanager, mit dem sich der Stromverbrauch via App optimieren lässt. Weitere Produkte und Features sollen laut Unternehmen in Kürze folgen.

Photovoltaik-Ranking von Statista

Unternehmen Umsatz in Millionen Euro Enpal GmbH 413 Energiekonzepte Deutschland GmbH 260 Energieversum GmbH & Co. Kg (EnBW) 179 Eon Energie Deutschland GmbH 163 1KOMMA5° GmbH 148 Vattenfall GmbH 136 Eigensonne GmbH 120 Zolar GmbH 108 Quelle: Statista

21.4.2023 | Quelle: Enpal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH