Secursun baut seinen ersten Solarpark in Deutschland

Die Secursun, ein Jointventure von Sunotec und Securenergy Solutions, beginnt mit dem Bau ihres ersten Solarparks in Deutschland. Das Gemeinschaftsunternehmen war 2022 mit diesem Zweck gegründet worden.

Zwischen Ende 2023 und 2026 will die Secursun in Deutschland mehr als 50 Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen fertigstellen. Das Solarpark-Portfolio von Secursun in Deutschland beträgt nach eigenen Angaben 1,1 GW. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 sind in Deutschland Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 7,2 GW neu entstanden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass sich die Projektpipeline über drei Jahre erstreckt und obendrein der PV-Ausbau gerade steil ansteigt.

Die beiden Mutterfirmen planen und bauen alle Projekte selbst. Das Generalunternehmen Sunotec ist nach eigenen Angaben europäischer Marktführer beim Bau von Solarparks. Das Unternehmen mit 1.400 Beschäftigten hat Firmensitze in Sofia (Bulgarien) und München. Sein Portfolio beziffert Sunotec mit 500 gebauten Solarparks und 6,6 GW Spitzenleistung. Die Standorte liegen in Europa, Afrika und im Nahen Osten.

Der Projektentwickler securenergy solutions AG sitzt in Berlin. Seit 2019 ist das Unternehmen in Deutschland und der Dominikanischen Republik aktiv, die aktuelle Projektpipeline liege bei 4,5 GW. Sie soll einen Großteil der Projekte in das Gemeinschaftsunternehmen einbringen. Sobald sie fertig sind, sollen sie zum Portfolio der Secursun gehören.

Secursun will mit sieben Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen noch in diesem Jahr beginnen

Noch in diesem Jahr soll der Bau von mindestens sieben Solarparks starten. Zu den ersten gehören die PV-Anlagen in Utzedel und Brusow, beide in Mecklenburg-Vorpommern. Der erste Spatenstich für die Anlage in Dallgow-Döberitz in Brandenburg, westlich der Berliner Landesgrenze, soll in Kürze erfolgen.

Die Solarparks sind unterschiedlich groß. Eines der ersten größeren Projekte soll ab Ende des Jahres in Frankenförde bei Luckenwalde entstehen, etwa 60 Kilometer südlich von Berlin. In dem Portfolio gebe es auch einzelne Solarparks mit bis zu 150 MW Leistung, heißt es in der Pressemitteilung. Vor wenigen Wochen war noch von einem einzelnen Projekt mit 220 MW die Rede.

„Seit dem Start unseres Joint Ventures im vergangenen November ist weniger als ein Jahr vergangen. Dass die Planung so schnell ging, war nur durch die enge Zusammenarbeit zwischen securenergy solutions und Sunotec möglich. Jetzt haben die Arbeiten an mehreren Standorten gleichzeitig begonnen“, sagt Holger Stabernack, Vorstandsvorsitzender der securenergy solutions AG.“

22.08.2023 | Quelle: Secursun | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH