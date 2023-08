Rheinisches Revier: Photovoltaik-Anlage kommt, Landstraße soll weichen

Im Braunkohlentagebau Hambach hat laut RWE der Bau für eine Photovoltaik-Anlage mit integriertem Batteriespeicher begonnen - da schafft es der anstehende Abriss einer Landstraße kaum über die Lokalpresse hinaus.

Für die Photovoltaik-Anlage will RWE rund 22.000 Solarmodule installieren. RWE plant, die Solarprojekte im Tagebau Hambach in Kooperation mit der Neuland Hambach GmbH zu betreiben. Diese koordiniert und gestaltet den Strukturwandel um den Tagebau maßgeblich mit. Der Projektname der neuen Solar-Speicheranlage ist „RWE Neuland Solarpark“. Erst vor einigen Tagen hatte RWE ein Projekt mit ähnlicher Größenordnung vorgestellt – den RWE indeland Solarpark im Tagebau Inden. Insgesamt handele es sich um das vierte große Photovoltaik-Projekt im Rheinischen Revier.

Der neue Solarpark soll auf einer rekultivierten Tagebaufläche entstehen und ist genaugenommen eine Zwischennutzung. Er soll nämlich in der Uferzone des künftigen Hambacher Tagebausees liegen, die nach und nach überflutet werden wird. Bis es soweit ist, soll es nach RWE-Berechnungen allerdings noch rund 40 Jahre dauern. Auch eine weitere Solaranlagen namens RWE Neuland Solarpark 1 soll in dieser Uferzone entstehen. Diese ist noch im Planungsprozess. Sofern sie zügig genehmigt wird, könnte auch ihr Bau noch in diesem Jahr beginnen.

„Gerade in unserem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen ziehen wir das Tempo an und realisieren jedes Wind- und Solarprojekt, das möglich ist, sagt Katja Wünschel, CEO RWE Renewables Europe & Australia. Bis 2030 seien deutschlandweit Erneuerbare-Energien-Projekte mit 1.000 MW geplant, davon mindestens 500 MW im Rheinischen Revier. Rund „4 Milliarden Euro brutto“ will RWE dafür investieren.

In den lokalen Medien sind in diesen Tagen allerdings weniger die PV-Anlagen von RWE das Thema, sondern der anstehende Abriss der Landstraße L12 für die Erweiterung des Tagebaus.

Photovoltaik auf ehemaligen Tagebau-Flächen ist nicht nur für RWE ein großes Geschäft. Auch in der Lausitz entstehen viele neue Wind- und Solarparks.

