Semitransparente Doppelglas PV-Module: Ein Zusammenspiel von Ästhetik und Effizienz

Bei nachhaltigen Energielösungen ist die GridParity AG ganz vorne dabei, wenn es um Innovationen geht. Mit ständigem Fokus auf Qualität, Effizienz und Design hat die GridParity AG eine beeindruckende Auswahl an semitransparenten Doppelglas PV-Modulen entwickelt.

Ästhetik trifft auf Leistung

Die semitransparenten Doppelglas PV-Module von GridParity AG sind mehr als nur Energieerzeuger. Die Kombination von Hightech und Eleganz ermöglicht es, Energie effizient zu nutzen, ohne Kompromisse beim Design einzugehen. Die Module bieten Architekt:innen viele Gestaltungsmöglichkeiten für den Bau von Carports, Parkplatz-PV und überdachten Terassen. Die Module sind in verschiedenen Graduierungen der Transparenz erhältlich, so dass das richtige Maß an Lichteinfall ausgewählt werden kann.

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit

Die semitransparenten Doppelglas PV-Module gehen keine Kompromisse ein. Sie bieten die gleiche beeindruckende Energieerzeugung wie herkömmliche Solarmodule und überzeugen durch hohe Effizienz, selbst bei teilweiser Transparenz. Die Module weisen eine extreme Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse auf und ihre langlebige Leistung machen sie zu einer zuverlässigen Wahl für nachhaltige Energieerzeugung.

Zertifiziert für Überkopfmontage

Die nach EN12600 zertifzierten Doppelglas Module können bei Terrassenüberdachungen, Carports und Fassaden für die Überkopfmontage eingesetzt werden. Außerdem sind die hochtransparenten Module mit einer Lichtdurchlässigkeit von bis zu 50 % optimal für verschiedene Agri-PV-Lösungen geeignet. Passende Unterkonstruktionen, sowie eine wasserfeste Modulbefestigung bietet die GridParity AG ebenfalls an, so dass alles aus einer Hand erworben werden kann.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein

Die Entscheidung für semitransparente Doppelglas PV-Module ist nicht nur eine Investition in erneuerbare Energie, sondern auch in eine nachhaltige Zukunft. Die Nutzung von Solarenergie trägt dazu bei, den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren und unsere Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Ressourcen zu verringern. GridParity AG engagiert sich für Umweltschutz und trägt dazu bei, eine saubere und grüne Umgebung für kommende Generationen zu schaffen.

Mit den Möglichkeiten der semitransparenten Doppelglas PV-Module wird die saubere und nachhaltige Energieerzeugung vorrangetrieben.