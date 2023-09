Mit dem Piko CI 100 führt Kostal einen neuen Wechselrichter für Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Solaranlagen im Gewerbe ein. Mit 100 kW Leistung erweitert er die bisherige Serie, die bei 60 kW endete.

Mit dem neuen Gewerbe-Wechselrichter Piko CI 100 erweitert Kostal seine Gewerbe-Serie um ein Gerät mit 100 kW Leistung. Damit will man der starken Nachfrage nach großen Leistungsklassen gerecht werden. Der Piko CI 100 verfügt standardmäßig über zahlreiche Funktionen. Neben der hohen Leistung von 100 kW steht auch die Sicherheit beim Piko CI 100 im Fokus. So verfügt er über eine Lichtbogendetektion mit automatisierter Ereignismeldung. Zudem bietet er Typ-2-Überspannungsschutz auf der AC- und DC-Seite. Und der AC Smart Switch ermöglicht die eigenständige Entkopplung vom Netz, falls nötig.

Mit der Piko CI App soll sich der neue Gewerbe-Wechselrichter komfortabel in Betrieb nehmen lassen. Und durch Schwarmverschaltung soll er viel Flexibilität beim Ausbau größerer PV-Anlagen bieten. Er soll die Ansprüche eines EPC-Lieferanten oder Projektierers genauso erfüllen, wie die von Gewerbetreibenden. Auch in der Landwirtschaft findet der Piko CI bereits seinen Einsatz. Durch das IP66-zertifizierte Gehäuse ist der Piko CI 100 sowohl in Innenräumen wie auch an Außenfassaden und auf Freiflächen einsetzbar.

Der Piko CI lässt sich mit kompatiblen Speichern ergänzen. In Kombination mit dem Speicherwechselrichter Plenticore BI stehen den Anwender:innen Batteriespeicher vieler namhafter Hersteller zur Auswahl. Zur Steuerung und Überwachung bietet der Hersteller den Kostal Smart Energy Meter an, der alle relevanten Messdaten des Batteriespeichers bereitstellt.

Zum Gewerbe-Wechselrichter Piko CI 100 gesellen sich die bereits erhältlichen Modelle Piko CI 30, 50 und 60 mit dementsprechender kW-Leistung. Dank Schwarmverschaltung lassen sie sich beliebig miteinander verschalten, um die gewünschte Leistung zu skalieren. Der Piko CI 100 ist ab sofort bestellbar und wird zu Beginn des kommenden Jahres ausgeliefert.

1.9.2023 | Quelle: Kostal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH