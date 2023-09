Automobilzulieferer Webasto zeigt Solardach zum Öffnen

Ein Solardach zum Öffnen ist eine der Neuheiten die Webasto auf der IAA Mobility in München präsentiert.

Der Automobilzulieferer Webasto zeigt auf der Mobilitätsmesse IAA Mobility in München eine Reihe von Neuheiten. Darunter befinden sich auch Lösungen für das Fahrzeugdach. So zeigt der Zulieferer innovative Funktionen für Dachsysteme und präsentiert gleich mehrere Premieren. Erstmals vereint Webasto die Technologien für Ambient Light und schaltbare Verglasung in einem Dach. Außerdem präsentiert das Unternehmen ein Solardach, das Webasto zufolge das größte öffenbare Solardach der Welt ist. Zudem sorgt das leichteste und schnellste Cabrio-Hardtop seiner Klasse mit einem integrierten Hightech-Glasdach jederzeit für einen freien Blick in den Himmel.

Dank in ein Glasdach integrierter Solarzellen lässt sich die Reichweite von Elektrofahrzeugen erweitern. Ein sich öffnen lassendes Solardach von Webasto ist beispielsweise bereits in einem SUV verbaut. Der amerikanische Hersteller rechnet je nach Bedingungen mit bis zu 3.000 zusätzlichen Kilometern pro Jahr. Die gewonnene Sonnenenergie kann zudem optimal zur Klimatisierung des Innenraums genutzt werden. „Es geht gar nicht immer nur um den reinen Nutzen. Ein modernes, attraktiv gestaltetes Solardach von Webasto ist ein Statement für Nachhaltigkeit und das Umweltbewusstsein des Fahrzeugkäufers“, sagt Jan Henning Mehlfeldt, verantwortlich für das globale Dachgeschäft bei Webasto. Durch die gute Sichtbarkeit und die individuelle Anordnung sind die Solarzellen nicht nur eine Energiequelle, mit der man mithalten könne, sondern auch ein optischer Blickfang. Webasto verfügt über eine langjährige Erfahrung mit Solardächern. Vor über 30 Jahren wurde das erste Solardach von Webasto in einem Audi 80 Coupé verbaut. Seitdem setzt der Zulieferer konsequent auf diese nachhaltige Technologie.

Als höchster Punkt eines Autos bietet das Fahrzeugdach zudem die idealen Voraussetzungen für das von Webasto entwickelte Roof Sensor Modul. Es soll die für das autonome Fahren notwendige Lidar- und Kameratechnologien funktional und elegant in einem Dachsystem integrieren.

4.9.2023 | Quelle: Webasto | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH