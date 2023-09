BDR Thermea beteiligt sich an italienischem Klimatechnikhersteller G.I. Holding

Eine strategische Partnerschaft mit der G.I. Holding soll den BDR-Thermea-Marken Remeha, Brötje und SenerTec zusätzliche Klimatechniklösungen für Gewerbe und Industrie bereitstellen.

Die BDR Thermea Gruppe, ein weltweit tätiger Heiztechnikhersteller, erwirbt eine 25-prozentige Beteiligung an der G.I. Holding. Das Unternehmen bietet mit erneuerbaren Energien betriebene gewerbliche und industrielle Wärme- und Klimalösungen an. In Deutschland ist die BDR Thermea Gruppe mit den drei Marken Remeha, Brötje und SenerTec auf dem Markt vertreten.

Die G.I. Holding mit Hauptsitz im italienischen Latisana produziert und vertreibt unter den Markennamen KTK Klimatechnik, Clint und Novair eine Reihe von Wärmepumpen, Flüssigkeitskühlern, Lüftungsgeräten, Dachgeräten und Gebläsekonvektoren, die in Komfort- und Prozessanwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet auch Kühlsysteme für Serverräume und IT-Kühlanwendungen unter der Marke Montair an. Ferner ist es auf die Verwendung von Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) und natürlichen Kältemitteln spezialisiert.

Die strategische Partnerschaft soll es Remeha, Brötje und SenerTec künftig ermöglichen, das Angebot an Heiz- und Kühllösungen für Gewerbe, Industrie und Mehrfamilienhäuser zu erweitern und Kunden in weiteren Märkten die Technologie der G.I. Holding anzubieten. Zudem wollen die Unternehmen auch in Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten, um ihr Portfolio an Lösungen für die Energiewende zu erweitern.

„Durch diese Partnerschaft vertiefen wir unsere Fähigkeiten und können unseren Kunden Zugang zur elektrisch betriebenen Technologie der G.I. Holding bieten“, sagt Christian Sieg, Geschäftsführer der drei deutschen Marken von BDR Thermea Remeha, Brötje und SenerTec. „Die Energiewende ist in vollem Gange und die Elektrifizierung spielt eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung von Heizung und Kühlung.“ Die Partnerschaft mit der G.I. Holding solle helfen, die Anforderungen von Kund:innen in gewerblichen Gebäuden besser bedienen zu können.

