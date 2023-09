Sopago: Förderung für Parkplatz-Photovoltaik ausbauen

Die Länderförderung für integrierte Photovoltaik auf bestehenden Parkflächen in NRW hat zu einer deutlichen Zunahme der Anfragen beim Anbieter Sopago geführt. Das Unternehmen wünscht sich umfangreiche Fördermaßnahmen seitens des Bundes und der Länder.

Im zweiten Quartal 2023 wurde in Deutschland bereits mehr Strom durch erneuerbare Energien erzeugt als durch fossile Energieträger. Vor allem der Ausbau der Solarenergie, die mit 66 Gigawatt Leistung gemeinsam mit der Windenergie den Großteil der hierzulande erzeugten erneuerbaren Energie ausmacht, schreitet in großen Schritten voran: Im ersten Halbjahr 2023 sind bereits 481.650 neue Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 6,27 Gigawatt ans Netz gegangen. Ein großes Potenzial für den Ausbau der Solarenergie liegt in der Überdachung von bestehenden Parkflächen mit Photovoltaik-Modulen. Laut Harald Baumeister, Mitbegründer und Geschäftsführer des Solar-Carport-Anbieters Sopago, könnte eine flächendeckende Förderung der Länder den Ausbau Parkplatz-Photovoltaik massiv beschleunigen. Doch außerhalb von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sucht man diese vergebens.

Schon bei der Solar-Carport-Pflicht für neue Parkflächen ab einer bestimmten Größe gingen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg voran, eine solche existiert dort bereits seit Mitte 2021 bzw. Anfang 2022. Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein zogen im Januar 2023 nach, in den übrigen Ländern lässt eine entsprechende Regelung weiter auf sich warten.

Großes Potenzial integrierter Photovoltaik bei bestehenden Parkflächen

Eine PV-Pflicht für bestehende Parkflächen – wie Frankreich sie stufenweise eingeführt – existiert hierzulande nicht. Dabei liegt gerade in der integrierten Photovoltaik großes Potenzial, so Baumeister: „Experten des Fraunhofer-Instituts haben berechnet, dass durch die Überdachung bereits bestehender Parkflächen mit PV-Modulen ein Leistungszuwachs von 59 Gigawatt erreicht werden kann. Schließt man auch andere bestehende Verkehrswege – etwa Fahr- oder Gleisbahnen – mit ein, sind sogar 300 Gigawatt und mehr möglich“, sagt Baumeister. Durch die Integration von Solarmodulen in Verkehrswegen käme es zu einer doppelten Flächennutzung. Man überbaue hier Flächen, die bereits versiegelt sind. Eine Erschließung neuer Bereiche für PV-Anlagen ist dadurch nicht notwendig. „Um das Ziel ‚klimaneutrale Energieerzeugung‘ schnellstmöglich zu erreichen, müssen wir sämtliche Möglichkeiten nutzen. Und dort beginnen, wo das Potenzial so gewaltig ist wie bei der Überdachung von Parkplätzen und anderen Verkehrswegen“, so der Geschäftsführer von Sopago,

Förderung der Parkplatz-Photovoltaik in NRW

Um die flächendeckende Dekarbonisierung der Energiegewinnung voranzutreiben, fordern Experten wie Baumeister umfangreiche Fördermaßnahmen seitens des Bundes und der Länder. Aktuell bietet nur Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms progres.nrw eine Förderung von PV-Carports für bestehende Parkflächen an. Auch Baden-Württemberg hatte bis Mai 2023 ein umfangreiches Förderprogramm für PV-Parkplätze.

„Wir merken, dass diese Fördermaßnahme angenommen wird und für viele Unternehmen eine extra Motivation bietet, ihre Parkplätze mit Solarmodulen zu überdachen. In NRW erhält man aktuell für den Bau von PV-Carports auf bestehenden Parkplätzen ab 10 Stellplätzen eine Förderung von 500 Euro pro Kilowatt PV-Anlagenleistung bis zu einer maximalen Fördergrenze von 50.000 Euro. Die Anfragen aus NRW sind seit Beginn der Förderung jedenfalls um ganze 150 Prozent gestiegen.“ Eine flächendeckende Unterstützung auf Bundesebene existiert nicht, einzelne kommunale Fördertöpfe sind erfahrungsgemäß schnell leer. Baumeister sieht neben dem Bund auch die Länder in der Verantwortung: „Hier benötigen wir dringend mehr Anreize in Form von Zuschüssen. Denn solche Angebote können bei der Entscheidung für oder gegen integrierte Photovoltaik bei bestehenden Parkflächen das Zünglein an der Waage sein“, so Baumeister.

