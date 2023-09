Meyer Burger kooperiert mit Helion Energy

Meyer Burger und die Tochter des Automobilhändlers Amag, Helion Energy, haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Die Module sollen für das Geschäftsfeld Energy & Mobility Verwendung finden.

Photovoltaikproduzent Meyer Burger und der Schweizer Energiedienstleister Helion Energy geben eine Kooperation bekannt. Helion ist eine Tochter der hauptsächlich im Automobilhandel tätigen Schweizer Unternehmensgruppe Amag. Wie es hieß, wolle die Amag Gruppe bei allen eigenen noch zu bauenden Photovoltaikanlagen bevorzugt Solarmodule von Meyer Burger verwenden. Die Gruppe plane, bis 2025 an ihren eigenen Standorten rund 75’000 m² Solaranlagen bauen.

„Die jetzt beschlossene Partnerschaft zwischen Helion und Meyer Burger ist ein weiterer Schritt zum Aufbau unseres neuen Geschäftsfelds Energy & Mobility“, sagt Martin Everts, Managing Director AMAG Energy & Mobility. „Meyer Burger ist der perfekte Partner, denn die Produkt- und Technologieentwicklung findet grösstenteils in der Schweiz statt.“ Unter Energy & Mobility bündelt die AMAG Gruppe ihre Aktivitäten rund um Energieerzeugung mittels Photovoltaik mit Helion, Ladelösungen von Volton und Clyde, dem Ökosystem für elektrische Mobilität.

Noah Heynen, CEO von Helion, freut sich auf das neue Produktangebot: „Meyer Burger Hochleistungsmodule bieten eine Reihe von Vorteilen für die Kundschaft. Sie werden in der Schweiz entwickelt und nachhaltig in Deutschland produziert. Darüber hinaus zeigen sie weniger Degradation, d.h. geringere Leistungseinbussen über die Jahre und durch bessere Temperatur-Koeffizienten und Schwachlichtverhalten höhere Erträge zu allen Jahreszeiten. In vielen Fällen ermöglichen sie zudem eine bessere Anlagenkonfiguration und damit mehr Anlagenleistung auf derselben Fläche dank kleinerer Module. Meyer Burger Module sind für eine Lebensdauer von über 30 Jahren ausgelegt und mit einer branchenführenden Garantie von mindestens 25 Jahren ausgestattet.“

„Wir sind dabei, unsere Produktion für Solarzellen und -module massiv auszubauen“, sagt Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger. Meyer Burger Solarmodule verfügen über einen Technologievorsprung gegenüber der asiatischen Konkurrenz und erwirtschaften deutlich höhere Erträge über die gesamte Laufzeit. „Gemeinsam mit der AMAG und Helion werden wir unseren Technologievorsprung im Sinne der schweizerischen sowie der europäischen Solarbranche weiter ausbauen“.

11.9.2023 | Quelle: Meyer Burger | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH