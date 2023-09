1Komma5°garantiert Kunden günstigen Strompreis

Kunden von 1Komma5° können Strom zu einem Durchschnittspreis von 15 Cent je Kilowattstunde beziehen. Voraussetzung ist das Energiemanagementsystems des Unternehmens und ein smart meter.

Das Unternehmen 1Komma5° bietet seinen Kunden von Solarstromanlagen einen im Vergleich zum Endkundenmarkt günstigen Strompreis für zusätzlich bezogene an. Dafür habe das Unternehmen laut Mitteilung den dynamischen Stromtarif Dynamic Pulse entwickelt. Der Tarif setze die Verwendung des Energiemanagement-Systems des Unternehmens, Heartbeat, und einen Smart Meter voraus. Die firmeneigene Software steuert angeschlossene Wärmepumpen, Elektroautos und Stromspeicher flexibel. Damit ließen sich parallel zum Solarstrom vom eigenen Dach auch direkt mit der Strombörse verknüpfen können. Der Preis für die Elektrizität betrage 15 Cent pro Kilowattstunde.

Technisch wird es so möglich, sämtliche mit dem Energiemanager Heartbeat verbundenen Verbraucher so flexibel zu steuern, dass sie z.B. kostenlosen Überschussstrom aus dem Netz abspeichern können. So wird das Stromnetz entlastet und verhindert, dass beispielsweise Windkraftanlagen in Spitzen abgeschaltet werden müssen. Weiterhin profitieren Kundinnen und Kunden auch von den im Schnitt deutlich günstigeren Strompreisen am sog. Day-Ahead-Market.

Im Gegensatz zu anderen dynamischen Tarifen garantiert 1Komma5° erstmals auch die erfolgreiche Steuerung der Systeme und führt daher einen Jahres-Durchschnittspreis von maximal 15 Cent/kWh für bis zu 6.000 kWh pro Jahr fest ein. Voraussetzungen sind eine ordnungsgemäße Verbindung der Verbraucher sowie deren technische Kompatibilität.

Das Angebot soll künftig auch für Kunden gelten, die Wärmepumpen, Wallboxen und Stromspeicher haben, die aber nicht mit einer Solaranlage verknüpft sind. Es sei für alle Kunden verfügbar, die kompatible Hardware bereits gekauft oder bestellt haben.

Ab 2024 plane 1KOMMA5° das System für alle Kunden zu öffnen, sofern sie kompatible Wärmepumpen, Stromspeicher oder Wallboxen besitzen – unabhängig davon, wo sie gekauft wurden. Mittlerweile seien über 14 Hersteller kompatibel mit Heartbeat, die so einen erheblichen Marktanteil abbilden.

