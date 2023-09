Photovoltaik: Holl Flachdachbau übernimmt Mehrheit an Clen Solar

Holl Flachdachbau, Spezialist für Flachdachbau und Blitzschutz, hat eine Mehrheitsbeteiligung an Clen Solar erworben. Der PV-Spezialist soll das Photovoltaik-Geschäft der Unternehmensgruppe bündeln.

Mit der Mehrheitsbeteiligung an Clen Solar will Holl Flachdachbau seine Position im deutschen Markt für Photovoltaik-Dachanlagen stärken. Holl Flachdachbau ist eine Tochtergesellschaft des niederländischen Konzerns Primutec Solutions Group. Clen Solar bietet dabei das komplette Portfolio von der Finanzierung über die Entwicklung bis zur Installation und Betriebsführung der Photovoltaik-Anlagen an.

Clen Solar soll ein eigenständiges Unternehmen bleiben. Der Gründer Enrico Heymann soll weiterhin als geschäftsführender Gesellschafter tätig sein. Michael Leitz, Geschäftsführer der Holl Flachdachbau, soll die Geschäftsführung verstärken. Mit etwas über 700 Mitarbeitern und 23 Standorten verfüge die Holl-Flachdachbau-Unternehmensgruppe in Deutschland über eine große Expertise und Präsenz im Bereich Flachdachbau und Blitzschutz. Diese will man nun durch die langjährige Kompetenz der Clen Solar im Bereich Photovoltaik für Privat- und Gewerbekunden ergänzen.

Das im Erzgebirge ansässige Unternehmen Clen Solar mit über 40 Mitarbeitern ist auf Photovoltaik-Dach- und Freilandanlagen und Ladeinfrastruktur für gewerbliche, industrielle und private Kunden spezialisiert. Seit der Gründung der Gesellschaft im Jahre 2009 hat das Unternehmen bislang rund 2.500 Photovoltaik-Anlagen für gewerbliche und private Kunden deutschlandweit realisiert. „Die Zentrale Idee unserer Partnerschaft ist die Bündelung unserer jeweiligen Kompetenzen“, sagt Michael Leitz. „Somit können wir unseren Kunden eine gesamtheitliche Dienstleistung anbieten, welche sowohl sicherheitsrelevante Elemente auf dem Dach mit der Kompetenz eines Photovoltaik-Spezialisten vereinigen.“

Zusammenschluss mit Holl Flachdachbau eröffnet Chancen für Clen Solar

Laut Enrico Heymann ergeben sich auch für die Clen Solar durch den Zusammenschluss diverse Vorteile und Chancen für den weiteren Ausbau des Geschäftsfeldes. Neben dem Zugriff auf die Infrastruktur und Finanzkraft einer größeren Unternehmensgruppe, bieten insbesondere der Zugriff auf die Vielzahl von Bestandskunden sowie die Möglichkeit der Nutzung der Installationskapazitäten der Holl Flachdachbau Unternehmensgruppe optimale Voraussetzungen für weiteres Wachstum.

Bereits heute realisiere die Holl Flachdachbau mit seinen Standorten in ganz Deutschland Projekte bestehend aus der Dachsanierung, Blitzschutz und Absturzsicherung in Kombination mit Photovoltaik und Speicherlösungen. Jedoch gebe es bei beiden Unternehmen täglich neue Anfragen von potenziellen Gewerbekund:innen und auch von Privatleuten, die sich eine ganzheitliche Lösung wünschen.

Um diesem Bedarf in professioneller Weise gerecht zu werden, bündelt die Holl Flachdachbau Gruppe seine PV-Kompetenz in der Clen Solar, die als zentrales Expertenteam künftig für den deutschlandweiten Markt im Privat- und Gewerbebereich zuständig sein wird. Dort werden die Kompetenzen bezüglich Planung, Netzverträglichkeitsprüfung, Materialbeschaffung, AC Montage, Netzanschluss und Energiemanagement für jegliche Form von Photovoltaikanlagen gebündelt sein.

Gemeinsam mit den Dachspezialisten der Holl Flachdachbau Unternehmensgruppe, welche neben den klassischen Arbeiten der Flachdachabdichtung und des Blitzschutzes dann auch die DC Installation auf dem Dach übernehmen, sollen dann die individuellen Gewerbelösungen für kleine und größere Betriebe sowie in der Landwirtschaft und im Privatkundenbereich umgesetzt werden.

