Gotion High-Tech startet Produktion von Lithium-Ionen-Batterien in Göttingen

Der Batteriehersteller Gotion High-Tech hat die Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien für die Automobilindustrie in Göttingen gestartet. Das Unternehmen will auch die Produktion von Batteriespeichern für Wind- und Solarenergiespeicherprojekte ausbauen.

Am 16. September lief in Göttingen das erste vor Ort produzierte Batterieprodukt offiziell vom Band. Dies ist ein Meilenstein für den ersten europäischen Produktionsstandort für Lithium-Ionen-Batterien von Gotion High-tech seit der Gründung von Gotion Deutschland im vergangenen Jahr. „Die Produktionslinie des Göttinger Werks verfügt über einen sehr hohen Automatisierungsgrad. Derzeit erreicht sie über die gesamte Linie mehr als 70 %, bei der Modulfertigung sogar über 80 %“, sagt Chen Ruilin, Vice President des internationalen Geschäftsbereichs von Gotion High-Tech. Steven Cai, CTO von Gotion High-Tech, erwähnte bei der Vorstellung der Strategie von Gotion für Europa, dass die Gesamtproduktionskapazität des Göttinger Werks 20 GWh betragen soll, die das Unternehmen voraussichtlich in vier Phasen fertigstellt und die nach Abschluss aller Phasen einen jährlichen Produktionswert von 2 Milliarden Euro erreichen soll.

Gotion startet Auslieferung von Lithium-Ionen-Batterien im Oktober

Laut Peter Willemsen, Chief Operating Officer von Gotion Global und Geschäftsführer von Gotion Deutschland, hat das Werk bereits eine große Anzahl europäischer Aufträge erhalten. Lieferungen an europäische Kunden sind voraussichtlich ab Oktober möglich. Das Unternehmen erwartet, dass die Produktionskapazität des Werks bis Mitte 2024 5 GWh erreicht. „Zu den Batteriepack-Produktanwendungen des Werks gehören Batterien für Nutzfahrzeuge, Energiespeichersysteme und Pkw. Es wird auch als Zentrum für Forschung- und Entwicklung, Logistik und Kundendienst des europäischen Standorts von Gotion dienen“, sagt Willemsen.

Am 16. September unterzeichnete Gotion High-Tech Kooperationsvereinbarungen mit fünf international bekannten Unternehmen. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf die Entwicklung von Batteriematerialien und – produkten, die Lieferung von Batterien für die Automobilindustrie und die Energiespeicherung sowie andere Bereiche. Gotion High-Tech wird die Zusammenarbeit mit BASF China im Bereich der Batteriematerialien weiter ausbauen. Mit der Schweizer ABB-Gruppe hat man die Lieferung von Batterieprodukten sowie eine Kooperation bei Technologieforschung und -entwicklung vereinbart, wobei die ABB-Automatisierungsprodukte in den neuen Werke von Gotion High-Tech in Europa und den USA zum Einsatz kommen sollen. Die Zusammenarbeit mit Ebusco will man bei der Entwicklung und Produktion von Batteriespeichersystemen und der Entwicklung von Wind- und Solarenergiespeicherprojekten ausbauen. In Kooperation mit Ficosa und Idneo soll eine gemeinsame Entwicklung von intelligenten mobilen Energiespeicher- Ladefahrzeugen, Batteriebanken, Batterierecycling, BMS und Big Data Engineering aufgebaut werden.

20.9.2023 | Quelle: Gotion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH