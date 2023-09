Das Premium-Komplettpaket für die KFW-Förderung 442

Mit der steigenden Anzahl an Elektroautos auf unseren Straßen wächst auch der Wunsch nach einer intelligenten Ladelösung.

Fronius hat mit dem Wattpilot die Ladebox entwickelt, die alle weiterbringt. „Der Wattpilot macht jeden E-Autofahrer maximal unabhängig und ermöglicht es, immer zu den geringstmöglichen Kosten zu laden“, erklärt Martin Hackl, Global Director der Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH.

KFW-Förderung 442

Nicht nur beim Laden des Autos sparen Ihre Kundinnen und Kunden nun bares Geld: Der Fronius Wattpilot ist eine der geförderten Ladestationen für die aktuelle KfW-Förderung 442 „Solarstrom für Elektroautos“, bei der für die Anschaffung von Photovoltaikanlage, Stromspeicher und Ladestation ein Zuschuss bis zu einer Höhe von 9.600 € gewährt wird. Das österreichische Familienunternehmen Fronius stellt das für die Förderung perfekt aufeinander abgestimmte Energiepaket fürs Eigenheim bereit. Mit dem jahrelang bewährten und mehrfach ausgezeichneten System aus PV-Wechselrichter, Batterie und Ladebox wird nicht nur die Förderung, sondern auch der selbst produzierte Solarstrom zuhause optimal genutzt.

Qualität und Sicherheit – Wechselrichter

Der Wechselrichter Fronius GEN24 Plus besticht durch Qualität – Made in Europe. Aufgrund seiner aktiven Kühlung und des integrierten Schattenmanagements maximiert er die Performance der PV-Anlage und kann den gesamten Haushalt mit Notstrom versorgen. Auch der Datenschutz hat beim Betrieb oberste Priorität. Sowohl die persönlichen Daten als auch die der Anlage werden ausschließlich auf europäischen Servern verarbeitet sowie getrennt voneinander gespeichert, sodass bei einem möglichen Cyberangriff nicht unmittelbar auf die gesamten Informationen zugegriffen werden kann.

Hohe Effizienz

In Kombination mit dem GEN24 Plus erreicht die Battery Box HVS/HVM von BYD bei der Stromspeicherinspektion der HTW Berlin die Effizienzklasse A und erzielt dort schon seit Jahren Top Platzierungen. Dieses System ist somit nachweislich eines der effizientesten auf dem Markt und garantiert Ihren Kundinnen und Kunden die Energieversorgung ihres Eigenheims mit hochwertigsten Komponenten.

Optimales Laden mit PV-Strom

Der Fronius Wattpilot ist schließlich dafür zuständig, dass das Maximum des durch die eigene PV-Anlage erzeugten Stroms im Elektroauto landet. Die intelligente Ladebox optimiert die Menge an PV-Strom im Auto mittels automatischer 1-/3- Phasen Umschaltung und der Regelung in 1-Ampere Schritten. So wird früher und länger der selbst produzierte Solarstrom ins E-Auto geladen. Zudem kann das Laden rein auf den überschüssigen PV-Strom begrenzt werden. „Damit landet ein Maximum an Sonne im Elektroauto”, freut sich Martin Hackl.

Perfektes Paket für die KFW-Förderung

Die Produkte von Fronius zusammen mit der BYD Battery Box bringen nicht nur die volle Sonnenkraft für die private Energiewende, sondern bilden auch das perfekte Paket zur aktuellen KfW-Förderung. Lassen Sie Ihre Kundinnen und Kunden vom staatlichen Zuschuss profitieren und überzeugen Sie sie davon, ihre Energieselbstversorgung auf zuverlässige, nachhaltige und vielfach prämierte Beine zu stellen.

Weitere Infos zum Einsatz der Fronius Produkte im Eigenheim erhalten Sie hier.