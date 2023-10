1Komma5°: Kostenloser Strom für Kund:innen in Schweden

Kund:innen in Schweden erhalten bis zu 15.000 kWh Strom pro Jahr kostenlos, wenn sie eine Batterie von 1Komma5° besitzen und mit der IoT-Plattform Heartbeat verbunden sind. Durch das Pooling von Batterien zur Stabilisierung des Stromnetzes will das Unternehmen Einnahmen generieren.

1Komma5°, die Anbieter von Solarsysteme, Wärmepumpen und Wallboxen, hat das Pooling von Batterien in Schweden angekündigt, die mit der Heartbeat IoT-Plattform verbunden sind. Dadurch will das Unternehmen das Stromnetz stabilisieren und Einnahmen für Kund:innen generieren. Die teilnehmenden Eigenheimbesitzer:innen können über einen neuen Tarif möglicherweise höhere Einnahmen aus Netzdienstleistungen erhalten als sie für ihre Stromrechnung bezahlen müssen. In dem Tarif von 1Komma5° ist zudem ein kostenloser Strom vorgesehen. „Die IoT-Plattform Heartbeat steht nun allen schwedischen Hausbesitzern offen und wir adressieren damit Millionen von Familien, die von kostenfreiem Strom für ihre Häuser profitieren könnten”, sagt Philipp Schröder, CEO und Mitgründer von 1Komma5°.

In der ersten Phase wird der Tarif Dynamic Pulse für Eigenheimbesitzer:innen in Schweden eingeführt, die ein kompatibles 1Komma5°-System mit Batterie sowie das Energiemanagement-System Heartbeat nutzen. Alle teilnehmenden Kund:innen will das Unternehmen via Heartbeat miteinander verbinden und die gepoolten Batterien sind an das Energienetz angeschlossen und tragen bei Bedarf zur Stabilisierung der Netzfrequenz bei. Schweden ist das erste Land, in dem 1Komma5° diesen Tarif einführt. Das Unternehmen plant eine Ausweitung auf andere Märkte.

„Schwedische Kunden, die sich für Dynamic Pulse entscheiden, erhalten Strom zu 0 Cent pro Kilowattstunde für 15.000 kWh pro Jahr, sofern eine entsprechende PV-Anlage und Batterie an die Heartbeat-Plattform angeschlossen sind. Wenn die gepoolten Systeme durch die Stabilisierung des Netzes Gewinne erzielen, werden diese zu 100 % gleichmäßig an alle Kunden verteilt. So ist es sogar möglich, durch die Teilnahme an unserem virtuellen Kraftwerk Geld zu verdienen. In jedem Fall bieten wir Kunden im ersten Jahr null Kosten pro Kilowattstunde, was das Ganze risikofrei für alle Teilnehmer macht“, sagt Gunnar Jönsson, CEO von 1Komma5° in Schweden.

Kostenloser Strom, aber monatliche Software-Gebühr an 1Komma5°

Dynamic Pulse-Kund:innen erhalten die benötigte Heartbeat-Hardware kostenlos, es fällt lediglich eine monatliche Software-Gebühr an. In einem nächsten Schritt plant 1Komma5°, das Angebot über Batterien hinaus auf kompatible Solaranlagen, Wallboxen, Wärmepumpen oder sogar Küchengeräte wie Kühlschränke zu erweitern, um das Potenzial für Kunden zu erhöhen. Das CleanTech-Startup betreibt eine europaweite Plattform für Energielösungen wie Photovoltaik, Wärmepumpen und Wallboxen für private und gewerbliche Kunden. Ziel des Unternehmens ist es, die Grundlast von 22 Kernkraftwerken zu ersetzen, indem man die Energiesysteme der Kund:innen bündelt und so langfristig herkömmliche Versorger ablösen kann.

In Deutschland ist im Tarif Dynamic Pulse von 1Komma5° kein kostenloser Strom enthalten. Hier zahlen die Kund:innen 15 Cent pro Kilowattstunde.

20.10.2023 | Quelle: 1Komma5° | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH