Das Innoptus Solar Team aus Belgien hat die Bridgestone World Solar Challenge zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Ein Unfall zwang das Team Sonnenwagen aus Aachen zum Abbruch des Rennens für Solarautos quer durch Australien.

Am 27. Oktober fuhr das aCentauri Solar Racing Team der ETH Zürich ihr innovatives Solarauto in Adelaide über die Ziellinie der Bridgestone World Solar Challenge. In nur sechs Tagen und allein mit Sonnenergie legten die Studierenden die 3.000 km lange Strecke quer durch das australische Outback zurück. Damit erreichte das Schweizer Team, das das internationale Logistikunternehmen Gebrüder Weiss unterstützt hatte, Platz 12 in der Kategorie Challenger.

Auf der 3.000 km langen Strecke von Darwin nach Adelaide mussten sich die Studierenden mit 31 anderen Teams ihrer Kategorie messen und zahlreiche Herausforderungen meistern. Gleich am ersten Tag hatte das Team neben einer Reifenpanne auch mit der Technik ihres Solarautos zu kämpfen. Kurzzeitig sah es so aus, als würden die Schweizer nicht lange im Rennen bleiben. Eine Nachtschicht der Techniker bewahrte das Team dann aber vor dem Ausscheiden und brachte das Solarauto auf Geschwindigkeiten von bis zu 85 km/h. So legten die Studierenden durchschnittlich 500 km pro Tag zurück.

Team Sonnenwagen ausgeschieden

Bereits zum dritten Mal in Folge stellte sich das Team Sonnenwagen aus Studierenden der RWTH und der FH Aachen der Herausforderung, am weltweit härtesten Solarautorennen teilzunehmen. Das Team konnte mit dem selbst entwickelten Fahrzeug Covestro Adelie ein Durchschnittstempo von rund 80 km/h halten. Aber in der Härte des Rennens kam es schließlich zu einem Unfall, der glücklicherweise glimpflich ablief, das Team aber zum Abbruch des Rennens zwang. „Für mich hatte das Team Sonnenwagen schon vor dem Rennen gewonnen. Das Team Sonnenwagen hat die Herzen und Köpfe und die kollektive Begeisterung aller Covestro-Mitarbeitenden rund um den Globus erobert“, sagt Sucheta Govil, Vertriebs- und Marketingvorständin von Covestro. Der Kunststoffhersteller Covestro fördert die Aachener Studierenden seit rund fünf Jahren als Hauptsponsor.

Teams aus Belgien und Australien gewinnen Bridgestone World Solar Challenge

Gewonnen hat die Bridgestone World Solar Challenge 2023 in der Kategorie Challenger das Innoptus Solar Team aus Belgien. Zudem wurde das Team Sunswift Racing aus Australien Gewinner der Cruiser-Klasse. Beide Teams setzten genauso wie das Team Sonnenwagen auf Reifen von Bridgestone. Für die Reifen mit der Enliten-Technologie war es das Wettbewerbsdebüt. Bridgestone hat sie speziell auf die besonderen Herausforderungen der Strecke quer durch Australien abgestimmt. Sie weisen einen Anteil an recycelten und erneuerbaren Materialien von 63 Prozent auf.

„Zunächst einmal ist es verrückt, Teil dieser Reise und der Solargemeinschaft zu sein und dann auch noch die Bridgestone World Solar Challenge zweimal hintereinander zu gewinnen, ist ein tolles Gefühl. Mir gefällt es sehr, dass wir jetzt mit einem nachhaltigeren Reifen unterwegs sind. Wir sind 3.000 km gefahren und haben jeden Tag die Reifen gewechselt, aber es gab keine Schäden an den Reifen“, sagt Cedric Verlinden, Teammanager vom Siegerteam Innoptus Solar Team.

1.11.2023 | Quelle: Covestro, Bridgestone, Gebrüder Weiss | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH