Energiespeicher: Hitachi Energy übernimmt Eks Energy

Der Technologiekonzern Hitachi Energy hat eine Mehrheit an Eks Energy übernommen. Durch die strategische Akquisition will das Unternehmen Zugang zu Leistungselektronik und Energiemanagement-Softwarefunktionen für Batterie-Energiespeicherlösungen erhalten.

Hitachi Energy hat eine Mehrheitsbeteiligung an Eks Energy von Powin LLC erworben. Eks Energy mit Sitz in Sevilla ist ein Anbieter von Leistungselektronik- und Energiemanagementlösungen für die Speicherung und Integration erneuerbarer Energien. Bei Powin handelt es sich um einen weltweit tätigen Anbieter von Energiespeichersystemen. Die Investition soll auch den Aufbau einer strategischen Partnerschaft mit Powin ermöglichen, das weiterhin einen bedeutenden Anteil an Eks Energy hält.

Laut Hitachi Energy ergänzen sich die Leistungselektronik und die Steuerungsfähigkeiten von Eks Energy mit den eigenen, Automatisierungs-, Software- und Systemintegrationsangeboten. Ferner wollen Hitachi Energy und Powin mit der strategischen Partnerschaft Stromumwandlungsprodukte entwickeln, die speziell für die nächste Generation von Energiespeichersystemen konzipiert sind.

„Der Markt, darunter führende BESS-Systemintegratoren, hat deutlich gemacht, dass er Energielösungen braucht und will, die auf erstklassiger Leistungselektronik basieren, die Steuerungs- und Digitalfunktionen integriert hat“, sagt Massimo Danieli, Managing Director des Geschäftsbereichs Grid Automation von Hitachi Energy. „Täglich entstehen neue Anwendungen und Anwendungsfälle, angetrieben durch den ständig wachsenden Bedarf an Integration erneuerbarer Ressourcen in das Netz und Elektrifizierung am Rand des Netzes.“

Übernahme von Eks Energy wichtiger Meilenstein

Jeff Waters, CEO von Powin sieht in dieser strategischen Investition einen bedeutenden Meilenstein in der Energiespeicherbranche dar, da sie Hitachi, Powin und Eks Energy den Weg ebnet, ihre Stärken bei der Erforschung neuer Möglichkeiten auf globaler Ebene zu bündeln. „Wir sind stolz auf das, was wir bereits mit Eks Energy entwickelt haben“, sagt Waters. Darunter befindet sich eines der weltweit größten Batterieprojekte, die Waratah Super Battery (WSB). Hier können die Stromumwandlungssysteme von Eks Energy die hohen Leistungsstandards der australischen Netzbetreiber erfüllen.

Die Aufnahme von Eks Energy in das Hitachi-Portfolio ist Teil des strategischen Wachstumsplans 2030 des Unternehmens. Dabei fungierte Nomura Greentech als exklusiver Finanzberater und Shearman & Sterling war als Rechtsberater für Hitachi Energy beteiligt.

