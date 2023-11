FAQs: wie man solare Wärmenetze in Kommunen realisiert

Was für Kommunen zu beachten ist, um mit Solarthermie Wärmenetze zu versorgen, zeigt ein umfangreicher FAQ-Katalog. Akteure um den AGFW und Solites haben die Infos zusammengestellt.

Akteure um den kommunalen Fernwärmeverband AGFW haben die wichtigsten Fragen und Antworten (FAQs) zusammengestellt, wie sich solare Wärmenetze realisieren lassen. Der FAQ-Katalog enthält 36 wesentliche Fragen und Antworten zur Nutzung von Solarthermie in Wärmenetzen. Neben dem Branchenverband AGFW haben SolnetPlus-Projektpartner vom Hamburg-Institut, vom Deutschen Institut für Urbanistik und vom Steinbeis-Forschungsinstitut Solites ihre Expertise in die FAQ-Liste eingebracht.

Die Fragen mussten sich die Autorinnen und Autoren der FAQ-Liste dabei nicht selbst ausdenken, wie Thomas Pauschinger, Fachreferent Forschung und Entwicklung des AGFW, berichtet:

„Wir haben versucht, genau die Fragen zu bündeln und zu beantworten, die unsere Projektpartner und wir in unzähligen Webinaren, Workshops, Beratungsgesprächen und Bürgerdialog-Veranstaltungen gestellt bekommen haben. Manches lässt sich allgemein beantworten, an anderen Stellen gehen unsere Antworten durchaus ins Detail. Eine individuelle Beratung für ein konkretes Wärmenetz können die FAQ natürlich nicht ersetzen, aber sie werden Kommunen und Versorgern doch in vielen Fällen weiterhelfen.“

Hier einige Beispiele aus den umfangreichen FAQs für solare Wärmenetze:

– Was können Kommunen vorbereitend tun?

– Welche Genehmigungen und Gutachten sind einzuholen?

– Wie gehe ich bei der Suche und Entwicklung von Freiflächen vor?

– Wie weit kann die Freifläche vom Einbindepunkt entfernt sein?

– Welchen Wärmeertrag und welche Leistung erbringt eine Solarthermieanlage?

– Wie hoch sind die Kosten für Betrieb und Instandhaltung einer Solarthermieanlage?

– Welche Möglichkeiten zum Frostschutz bestehen?

– Ist eine stabile Versorgung bei fluktuierender Einstrahlung möglich?

– Wie funktionieren Verfahren zu Ertragsgarantie?

Die FAQ-Liste findet sich im Internet unter: https://www.solare-waermenetze.de/faq-solarthermie-waermenetze/ .

3.11.2023 | Quelle: Solites | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH