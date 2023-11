Qualitas Energy wirbt 2,4 Milliarden Euro für EE-Projekte ein

Finanzinvestor Qualitas strebt in Deutschland den Aufbau von 6 GW an EE-Kapazitäten an. Dafür hat das Unternehmen über einen neuen Fonds mehr als zwei Milliarden Euro eingenommen.

Die auch in Deutschland vertretene Investmentplattform Qualitas Energy hat im Zuge eines neuen Fonds rund 2,4 Milliarden Euro Kapital eingeworben für neue Projekte im Bereich erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastrukturen. Wie das aus Spanien stammende Unternehmen mitteilte, handelt es sich bei dem Finanzvehikel um den Q-Energy Fund V. Dieser habe eine ursprüngliche Zielgröße von 1,6 Milliarden Euro aufgewiesen, war nun aber deutlich überzeichnet. Der QE V sei somit einer der größten Fonds für erneuerbare Energien in Europa und der größte private Marktfonds in Spanien.

Das Wachstum sei ferner durch eine weltweite Diversifizierung der Investorenbasis zu begründen, die durch den Eintritt von mehr als 30 neuen institutionellen Anlegern gekennzeichnet sei. Dazu zählten u.a. Renten- und Versicherungsfonds, weltweit tätige Berater, universitäre Stiftungen und Vermögensverwalter. Ferner zählten Family Offices und ein großes Spektrum an Einzelanlegern zu den Investoren. Sie kommen aus mehr als 30 Ländern Europas, Amerikas und des asiatisch-pazifischen Raums.

6 GW in Deutschland geplant

Die Investitionsstrategie des Fonds ziele auf Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien ab, die sich entweder im Betrieb oder in der Entwicklung befinden. Dazu zählten Projekte mit Repowering-Potenzial und andere Infrastrukturprojekte für die Energiewende, vor allem in Europa. In Deutschland will Qualitas Energy sein Portfolio in den nächsten Jahren auf eine Kapazität von über 6 GW ausbauen.

Das Team von Qualitas Energy habe mehr als 17 Jahre Erfahrung. Mit seinen länderspezifischen Investitionsstrategien gelinge es ihm, überdurchschnittlich hohe Renditen zu erzielen und die betrieblichen und finanziellen Risiken zu minimieren. Darüber hinaus verfüge Qualitas Energy über erfahrene Teams, die sich mit der Entwicklung, dem EPC (Engineering, Procurement and Construction), dem Betrieb und der Wartung, der Vermögensverwaltung und dem Energiemanagement des globalen Portfolios befassen. Seit 2006 habe Qualitas Energy mehr als 11 GW an Anlagen verwaltet und insgesamt über 11 Milliarden Euro in die Energiewende investiert. Iñigo Olaguibel, Gründungspartner und CEO von Qualitas Energy, erklärt: „Wir sind sehr stolz auf den erfolgreichen Abschluss eines der größten Investmentfonds, der sich ausschließlich auf erneuerbare Energien in Europa konzentriert.“

Aktuell verwalte das Qualitas Energy Team mehr als 5 GW an in Betrieb und in der Entwicklung befindlichen Erneuerbare Energien Assets, darunter mehr als 3 GW Windenergie, 1 GWp Photovoltaik, 242 MW Solarthermie (CSP), 180 MW Biogas, 120 MW Batteriespeicher und 60 MW Wasserkraft in Spanien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen und Chile.

