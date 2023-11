Finanzinvestoren kaufen Miet-PV-Anlagen und Speicher von DZ-4

Die Finanzgesellschaft Greenfinch erwirbt 3.500 PV-Anlagen und Batteriespeicher von Kunden des Miet-PV-Anbieters DZ-4. Das Portfolio soll in den kommenden Monaten installiert werden.

Mehrere Finanzinvestoren und Fonds haben ein Portfolio von ca. 3.500 dezentralen Solaranlagen und Batteriespeichern von der DZ-4 GmbH erworben. Die DZ-4 ist ein Anieter von PV-Anlagen zur Miete. Bei den Käufern handelt es sich laut einer Mitteilung um Impax Asset Management und Bullfinch Asset AG. Der Erwerb erfolge dabei konkret durch die Investmentgesellschaft Greenfinch GmbH & Co. KG, hinter der Bullfinch sowie ein Fonds von Impax stehen.

Dieses Portfolio lässt DZ4 in den kommenden Monaten in ganz Deutschland durch seine Errichtungspartner installieren. DZ4 und Greenfinch haben für die Transaktion eine Projektfinanzierung für Fremdkapital mit der niederländischen Bank ING abgeschlossen. Die ING sei einer der führenden Anbieter von Projektfinanzierungen in diesem Marktsegment.

Daniel von Preyss, Head of Private Equity/Infrastructure bei Impax Asset Management: „Die Partnerschaft mit DZ4 ist eine hervorragende Ergänzung des Greenfinch-Portfolios an dezentralen Erzeugungsanlagen, bei dem es sich um ein spannendes Entwicklungsfeld im Bereich der erneuerbaren Energien handelt. Wir freuen uns darauf, die Partnerschaft mit DZ4 weiter auszubauen.“

Laut Hugo Merida-Baraba, Co-CEO & CIO der Bullfinch, zeige der Deal „das große Potenzial der dezentralen erneuerbaren Energie in Deutschland und Europa. Wir sehen dies als den Beginn eines Megatrends für das kommende Jahrzehnt.“

Dr. Thomas Riegler, Geschäftsführer der DZ4 zeihgte sich darüber erfreut, „dass Greenfinch in ein weiteres großes Portfolio der DZ4 investiert hat. Das Investment von Greenfinch ermöglicht es uns, vielen weiteren Hauseigentümer:innen den Wunsch nach dezentraler Stromerzeugung und energiepolitischer Unabhängigkeit schnell, kapitaleffizient und unkompliziert zu erfüllen.“

7.11.2023 | Quelle: DZ-4 | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH