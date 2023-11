Sunmaxx PVT und Hanebutt schließen Partnerschaft

Sunmaxx PVT, ein Entwickler und Hersteller von photovoltaisch-thermischen Solarmodulen (PVT), und die Hanebutt Gruppe haben eine Kooperation zur schnelleren Skalierung des Ausbaus von PVT-Anlagen für Privat- und Gewerbegebäuden bekannt.

Hanebutt und die zur Hanebutt Gruppe gehörige SW-Dach werden in Zukunft an ihren Hauptstandorten wie Hannover, Berlin, Hamburg, Herbolzheim (Raum Freiburg) und Relzow (Mecklenburg – Vorpommern) Projekte mit Sunmaxx-Modulen realisieren. Insgesamt beschäftigt die Hanebutt Gruppe an ihren Standorten über 580 Mitarbeiter, die damit für die Installation der PVT-Systeme von Sunmaxx bereitstehen.

Durch die Kombination von herkömmlicher Photovoltaik mit Solarthermie liefern die Sunmaxx PVT-Module gleichzeitig Strom und Wärme. In Verbindung mit Wärmepumpen ermöglichen sie eine schnelle und weitgehende Dekarbonisierung der Energieversorgung von Gebäuden im Privat- und Industriesektor. Die Anlagen sollen einen Wirkungsgrad von 80 Prozent erreichen.

Unabhängigkeit durch PVT

„Wir freuen uns, Teil des Sunmaxx Fachpartnernetzwerkes zu sein. Dank der innovativen Technologie von Sunmaxx können wir unseren Kunden neue Möglichkeiten bieten, um sich bei Strom und Wärme unabhängig aufzustellen. Besonders in Zeiten unsicherer Gaspreis-Entwicklung beweisen Sunmaxx PVT Module höchste Zuverlässigkeit und Effizienz, was es uns ermöglicht, die stark steigende Nachfrage nach erneuerbaren Heizungslösungen besser zu bedienen“, so Henning Hanebutt, Dachdeckermeister und Geschäftsführer in dritter Generation.

Das spezialisierte Partnernetzwerk von Sunmaxx bietet ein umfassendes Leistungsspektrum. Sunmaxx produziert PVT-Module und unterstützt seine Partner aktiv bei der Systemauslegung. Fachpartner wie Hanebutt übernehmen die Betreuung, Beratung und Ausführung von PVT-Projekten bei Industrie- und Endkunden.

Als einer der Vorreiter im Bereich der photovoltaisch-thermischen Solarmodule (PVT) baut Sunmaxx sein Vertriebs- und Fachpartnernetzwerk aus.

PVT-Kollektor von Sunmaxx als Teil der Gebäudetechnik

Die Sunmaxx PVT GmbH verbindet mit ihrer Technologie Solar- und Automobil-Know-How. Das Unternehmen verfolgt die Vision komplett klimaneutraler Wohn-, Büro- und Industriegebäude. Insbesondere in der Kombination mit Sole-Wärmepumpen aller namhafter Hersteller biete sich ein enormes Potenzial für eine fossilfreie Wärmeversorgung. Dabei seien die PVT-Systeme des seit 2021 in Dresden aktiven Unternehmens nicht nur massenproduktionstauglich, sondern auch preislich attraktiv. Neben der Bereitstellung von Wärme lassen sich die PVT-Module von Sunmaxx PVT auch zur passiven Kühlung von Gebäuden einsetzen.

22.11.2023 | Quelle: Sunmaxx PVT GmbH

