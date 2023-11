Solar-Planung: PV*Sol premium 2024 bietet mehr Möglichkeiten für Batterien

Die PV-Planungssoftware PV*Sol premium ist nun in der Version für 2024 erhältlich. Zu den Neuerungen gehören vor allem mehr Möglichkeiten bei den Batteriespeichern.

In der neu veröffentlichten Programmversion PV*SOL premium 2024 führt Valentin Software umfangreiche neue Batterie-Optionen ein. Bei der Planung von netzgekoppelten Solar-Batterie-Systemen soll es nun möglich sein, beliebig viele Batteriesysteme zu definieren, Gruppen anzulegen und diese unabhängig voneinander zu parametrisieren. Auch DC-gekoppelte Batteriesysteme können in der neuen Version frei dem jeweiligen PV-Wechselrichter zugewiesen werden. Die DC-seitige Kopplung ist unter anderem für backup-fähige Systeme relevant, da im Backupbetrieb eine AC-Kopplung nicht möglich ist.

Für jede Gruppe von Batteriesystemen lässt sich außerdem das zeitgesteuerte Laden und Entladen gezielt einstellen. Diese Funktion ist laut Valentin Software besonders interessant für tageszeitvariable Tarife.

Neuerungen gibt es auch bei den Lastprofilen. Basierend auf der Richtlinie VDI 4655 sind jetzt für jede der 15 Klimazonen in Deutschland je drei hochauflösende Lastprofile (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus und Niedrigenergiehaus) in die PV*SOL Datenbank integriert.

Planung mit neuen Klimadaten lässt höhere Solar-Erträge erwarten

Mit dem Update auf Meteonorm 8.2 wird der bisherige Klimadaten-Zeitraum von 1996-2015 auf 2001-2020 aktualisiert. Das ermöglicht die PV-Planung mit den neuesten Klimadaten, für nahezu jeden Standort auf der Welt. Damit berücksichtigt PV*Sol nun unter anderem die deutlich gestiegene Solarstrahlung, die auch in den monatlichen Berichten des Solarservers auf Basis der Daten des Deutschen Wetterdienstes immer wieder auffallen. So war zum Beispiel selbst der relativ nasse Juli 2023 im langjährigen Mittel ein ganz normaler Monat in Bezug auf den Solarertrag.

Weitere Neuerungen in PV*SOL premium 2024 sind:

Import von OND-Dateien (Wechselrichterdaten schneller einlesen)

Update auf Photoplan V1.2 mit u. a. neuen Darstellungsmöglichkeiten der PV-Module

E-Auto-Ladestation mit automatischer Phasenumschaltung

Die Planungssoftware in der jüngsten Version kostet 1.295 Euro, allerdings ist ein 30tägiger kostenloser Test möglich.

23.11.2023 | Quelle: Valentin Software | © Solarthemen Media GmbH