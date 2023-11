Qualitas Energy erhält Genehmigung für 60 MW Windenergie-Projekte

Für Windturbinen mit 60 MW in zwei Projekten bei Berlin und Rostock hat das Investmentunternehmen Qualitas gerade eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erhalten.

In der Gemeinde Dalkendorf im Landkreis Rostock liege nun die Genehmigung für ein Windenergie-Projekt mit sieben 5,7-MW-Turbinen vor, heißt es in der Pressemitteilung von Qualitas Energy. Dabei handelt es sich laut Qualitas um ein Greenfield-Projekt. Marc Oliver Kleimeier, Projektmanager der Qualitas Energy Deutschland GmbH, lobt die Behörden. „Die Zusammenarbeit mit dem StALU Mittleres Mecklenburg als zuständige Genehmigungsbehörde war sehr zielführend und konstruktiv“, sagt er.

Waldow: Repowering soll Zahl der Windenergie-Anlagen halbieren

Auch am Standort Waldow, südöstlich von Berlin, plant Qualitas einen Windpark gemeinsam mit Notus energy in Planung. Genehmigt wurde dort das Repowering eines Bestandsparks mit bisher acht Windenergie-Anlagen. Diese sollen nun durch vier 5,6 MW Turbinen ersetzt werden.

„Beim Repowering entscheiden wir nach umfassender technischer und planungsrechtlicher Prüfung, welche Anlagen noch betrieben werden können,“ erläutert Jean Kersten, Projektmanager in Waldow. „Die übrigen Anlagen werden durch innovative und leistungsstärkere Turbinen ersetzt. Auf diese Weise erreichen wir in vielen Windparks eine Flächenbereinigung, bei der die Gesamtzahl der Anlagen reduziert und gleichzeitig die Produktion von umweltfreundlichem Strom erhöht werden kann.“

Der Windpark Waldow soll 2025 in Betrieb gehen, der Windpark Dalkendorf im Jahr 2026. Bilanziell will Qualitas so mehr als 40.000 Haushalte mit Windstrom aus Waldow und Dalkendorf versorgen.

Neue Genehmigung für zwei von 100 Windenergie-Projekten

In Summe habe die Qualitas Energy in Deutschland nach eigenen Angaben rund 100 Windenergie-Projekte in der Entwicklung. Die Qualitas Energy Deutschland GmbH mit mehr als 250 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Hamburg, Wiesbaden, Trier, Köln und Stuttgart ist auf die Akquisition, Finanzierung, Projektentwicklung, sowie den Bau und Betrieb von Onshore-Windenergieanlagen fokussiert. Insgesamt will das Unternehmen in Deutschland ein Portfolio von 6 GW aufbauen und hat dafür gerade 2,4 Milliarden Euro eingesammelt, wie der Solarserver berichtete.

Das Mutterschiff Qualitas Energy investiert in und betreibt Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Energiewende und nachhaltige Infrastruktur. Seit 2006 hat das Qualitas nach eigenen Angaben 11 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investiert. Über 5 GW an erneuerbaren Energien befänden sich derzeit in der Verwaltung von Qualitas Energy. Darunter seien 3 GW Windenergie, 1 GW Photovoltaik, 242 MW Solarthermie (CSP), 180 MW Biogas, 108 MW Batteriespeicher und 60 MW Laufwasserkraft. Die Projekte befinden sich in Spanien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen und Chile. Qualitas Energy beschäftigt über 600 Personen.

24.11.2023 | Quelle: Qualitas | © Solarthemen Media GmbH