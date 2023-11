Ladeinfrastruktur: Schweizer Energiekonzern Varo kauft Elexon

Das Schweizer Energieunternehmen Varo Energy hat den Ladeinfrastruktur-Anbieter Elexon gekauft. An dem 2019 gegründeten Joint Venture war unter anderem SMA beteiligt.

SMA, Aixcontrol und aixACCT Charging Solutions haben Elexon als Joint Venture gegründet, wie der Solarserver berichtete. Das Gemeinschaftsunternehmen hat laut SMA seit seiner Gründung an mehr als 900 Standorten rund 24.000 Ladepunkte errichtet. Dabei tritt Elexon als Generalunternehmer auf, um E-Ladeparks für Industrie-Fahrzeugflotten in Deutschland und Europa zu bauen. In der Logistikbranche ist Elexon laut Varo Branchenführer. Zu den Leistungen gehören Beratung, Installation, Prototyping, Lade- und Lastmanagement, CPO-Services, Backend-Lösungen, Service & Wartung sowie die Abwicklung von THG-Quoten. Die Zahl der Mitarbeitenden wuchs von weniger als 20 bei der Gründung auf heute mehr als 70.

Varo hat laut seiner Pressemitteilung sämtliche Anteile an dem einstigen Jointventure übernommen. SMA schreibt, der Kaufvertrag sei vor wenigen Tagen unterzeichnet worden. Die Übernahme werde voraussichtlich im ersten Quartal 2024 stattfinden. Zurzeit sei das Bundeskartellamt noch mit der Fusionskontrolle befasst, so Varo.

Elexon soll künftig als Unternehmen der Varo-Gruppe auftreten und wie diese in weiteren europäischen Märkten aktiv werden. Dabei soll Elexon von Varos bestehendem E-Mobility-Geschäft (Geschäftsfeld „Road“) und den operativen Fähigkeiten profitieren. So will Varo eine End-to-End-Lösung anbieten können, die von der Installation der Ladeinfrastruktur bis zur Bezahlung und dem Management der Flotte reicht. Die Ladestationen von Elexon hätten zudem bereits „technische Merkmale, die für künftige Ladeinfrastrukturen notwendig, aber auf dem Markt kaum zu finden sind“, so Varo.

Zum Kaufpreis verraten die Parteien nichts. Die Varo-Gruppe verfolgt seit Juli 2022 eine Transformationsstrategie mit dem Namen One Varo. Diese sieht Investitionen von rund 3,5 Milliarden USD in die fünf Geschäftsfelder Biogas, Biokraftstoff, Wasserstoff, naturbasierte Kohlenstoffentfernung und Elektromobilität. Eigentümer von Varo sind zu zwei Dritteln die Investmentgesellschaft The Carlyle Group und zu einem Drittel der Rohstoffhandelskonzern Vitol.

Elexon-Geschäftsführer Marcus Scholz lobt die Übernahme: „Mitglied der VARO-Gruppe zu sein erlaubt es uns, mit der starken Nachfrage nach unseren Lösungen Schritt zu halten.“ SMA nennt den Verkauf seiner Anteile einen Teil seiner Wachstumsstrategie. Der Verkauf biete für SMA die Möglichkeit, sich konsequent zum System- und Lösungsanbieter weiterzuentwickeln.

28.11.2023 | Quelle: SMA, Varo | © Solarthemen Media GmbH