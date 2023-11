PNE liefert Windstrom per PPA an Verpackungshersteller Gerresheimer

Die PNE AG hat mit dem Verpackungshersteller Gerresheimer einen langfristigen Stromliefervertrag abgeschlossen. Der Windstrom für das Power Purchase Agreement (PPA) wird in PNE-Windkraftanlagen in Deutschland erzeugt.

Für PNE handele es sich bei der vereinbarten Windstrom-Lieferung um das dritte „längerfristige“ PPA im Jahr 2023, wobei das Unternehmen keine genaueren Angaben zu Laufzeit und Konditionen macht. Gerresheimer mit Sitz in Düsseldorf stellt Verpackungen aus Glas und Kunststoff für Pharma- und Kosmetikprodukte her. Rund 18.000 Tonnen CO 2 würde das Unternehmen damit jährlich einsparen, schreibt PNE in der Pressemitteilung. Im Gegensatz zu den meisten Unternehmen gibt PNE dabei an, diesen Wert anhand der marktbasierte Methode nach dem GHG Protocol Scope 2 Leitfaden berechnet zu haben.

„Das Interesse von Industrieunternehmen an PPAs mit höheren Volumina und längeren Laufzeiten wächst“, berichtet Markus Lesser, CEO der PNE AG. Die Unternehmen könnten sich über PPAs in einem volatilen Marktumfeld langfristig Kapazitäten von sauberem Strom zu attraktiven Konditionen sichern. Windstrom mit regionalem Bezug sei bei den PPA-Kunden zunehmend gefragt. Vor einigen Jahren seien die Unternehmen hingegen mehr an Solarstrom und teils auch lediglich an Grünstromzertifikaten aus Norwegen interessiert gewesen. „Hier ist ein Wandel spürbar“, sagt Lesser.

„Ecodesign, Nutzung von Ökostrom und der Einsatz neuester Produktionstechnologie sind für uns die wichtigsten Stellschrauben, um unsere CO 2 -Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren“, sagt Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. Für die Ökostrom-Nutzung seien die PPAs wiederum ein wichtiger Baustein.

Für die Stromlieferverträge etablieren sich nach und nach allgemeinere Kriterien. Das Ökostrom-Gütesiegel OK Power hat über PPA bezogenen Strom kürzlich in seine Zertifizierungskriterien aufgenommen. Standardisierte PPA-Profile soll hingegen der Energiewetterindex Enwex bieten.

28.11.2023 | Quelle: PNE | © Solarthemen Media GmbH