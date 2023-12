Der Mineralwasserhersteller Wiesentaler Mineralbrunnen hat auf seiner Produktionsstätte eine Photovoltaik-Dachanlage errichtet. Photovoltaik-Spezialisten von Wirsol Roof Solutions planten das Projekt für den Getränkeproduzenten und setzten es um.

Die neue Solaranlage ist bereits die zweite Photovoltaik-Anlage für den Getränkeproduzenten Wiesentaler Mineralbrunnen. Denn bereits seit 15 Jahren existiert eine erste Photovoltaik-Anlage des Unternehmens, die ebenfalls Wirsol Roof Solutions realisiert hatte. „Bei unserer bestehenden PV-Anlage konnten wir uns vom reibungslosen Betrieb und den zuverlässigen Services von Wirsol überzeugen,“ sagt Kevin Sälzler, der Geschäftsführer der Wiesentaler Mineralbrunnen GmbH. „In der Getränkeproduktion haben wir in den Bereichen der Energieeinsparung und Senkung der Stromkosten in den letzten Monaten bereits einige erfolgreiche Maßnahmen ergriffen. Die neue Photovoltaik-Anlage bringt uns noch weiter in Richtung einer vollständig nachhaltigen Produktion mit deutlich niedrigeren Energiekosten“. Zudem will Sälzler will der weiteren Modernisierung der Produktion auch in Zukunft auf PV-Anlagen, Stromspeicher und Elektromobilität setzen.

Die neue Solarstrom-Anlage hat eine Gesamtleistung von 167,5 kW und soll im Jahr rund 165.861 Kilowattstunden grünen Strom produzieren. Mit 49 Prozent verbraucht der Produktionsbetrieb knapp die Hälfte des produzierten Stroms selbst. Insgesamt hat man 394 Module auf dem Dach verbaut. Ferner will man durch den Bau der Photovoltaik-Anlage knapp 78 Tonnen CO 2 im Jahr vermeiden.

„Die Photovoltaik-Anlage für die Wiesentaler Mineralbrunnen GmbH ist beispielhaft für unsere Paketlösungen, mit denen wir alles aus einer Hand liefern können. Angepasst an die Situation des Gewerbes ermöglichen wir die weitgehende Unabhängigkeit von Stromlieferanten und sorgen für Planungssicherheit bei den Energiekosten des Unternehmens“, sagt Johannes Groß, Geschäftsführer von Wirsol Roof Solutions.

1.12.2023 | Quelle: Wirsol Roof Solutions | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH