Verbraucherschützer: Hohe Preisunterschiede bei Fernwärme

Die Preise für Fernwärme sind in Deutschland regional stark unterschiedlich. Das zeigt ein Vergleich des Bundesverband der Verbraucherzentralen. Und auch, dass die Preisgestaltung für Kundinnen und Kunden nicht transparent ist.

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) moniert eklatante Preisunterschiede bei der Fernwärme in Deutschland. Wie die Verbraucherschützer mitteilten, haben sie dazu die Preisdaten aus 31 Fernwärmenetzen ermittelt. Die Tarife unterscheiden sich dabei regional deutlich. So zahlten private Haushalte mit Einfamilienhaus beispielsweise im größten Wärmenetz in Köln im dritten Quartal 2023 mit 27 Cent effektiv mehr als doppelt so viel wie im größten Netz in Halle (Saale) mit 12 Cent. Wie sich die Preise im Fernwärmemarkt bilden, ist laut Einschätzung des vzbv für Verbraucher:innen schwer nachvollziehbar.



„Fernwärmekund:innen haben keine Möglichkeit, den Versorger zu wechseln, wenn sie unzufrieden mit den Preisen oder dem Service ihres Anbieters sind. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass sie das Angebot eines Fernwärme-Versorgers einschätzen können, bevor sie sich für einen Liefervertrag entscheiden. Hierfür braucht es unbedingt mehr Transparenz“, sagt Ramona Pop, Vorständin beim vzbv.



Die Untersuchung des vzbv zeige, wie unterschiedlich die Preise für Fernwärme je nach Netz sein können – und wie unterschiedlich sich die Preise seit Anfang des Jahres regional entwickelt haben. So fiel der effektive Preis pro Kilowattstunde in einem typischen Einfamilienhaus im untersuchten Fernwärmenetz in Erfurt von 36 Cent im ersten Quartal auf 20 Cent im dritten Quartal 2023. Beim untersuchten Netz in Hannover hingegen stieg der effektive Preis pro Kilowattstunde während des gleichen Zeitraums von 13 auf 19 Cent.

Verbraucher:innen können Preise kaum vergleichen



Aufgrund fehlender Vergleichsmöglichkeiten können Fernwärme-Kund:innen derzeit nur schlecht einschätzen, ob der Wärmepreis in einem Netz eher hoch oder niedrig ist. Dies wird künftig besonders dann relevant, wenn zunehmend mehr Verbraucher:innen eine defekte Öl- oder Gasheizung nach den Vorgaben des neuen Heizungsgesetzes ersetzen müssen.



„Gerade in urbanen Gebieten gilt Fernwärme als wichtiger Baustein für die Wärmewende“, sagt Pop. „Lange Vertragslaufzeiten, fehlender Wettbewerb und niedrige Transparenz-Standards können aber bei Verbraucher:innen zu Akzeptanzproblemen führen. Für eine breite Zustimmung beim Ausbau der Wärmenetze muss die Bundesregierung daher eine verbraucherfreundliche Novellierung der Fernwärme-Verordnung vorantreiben und eine bundeseinheitliche Preisaufsicht sowie eine deutschlandweite Wärmenetz-Datenbank einrichten.“

Sammelklagen gegen Eon und Hansewerk

Aus Sicht des vzbv ist der Fernwärmemarkt in Deutschland für Verbraucher:innen noch immer zu intransparent. Aus diesem Grund erhebt die Marktbeobachtung des vzbv seit Januar 2023 quartalsweise die Preisdaten von 31 Fernwärmenetzen aus ganz Deutschland. Für jedes Bundesland (außer Bremen) haben die Expert:innen des vzbv zwei Netze ausgewählt, darunter immer das größte Netz der einwohnerstärksten Stadt. Voraussetzung für die Auswahl war das Vorliegen der jeweils aktuellen Preisinformationen. Für den Preisvergleich wurden die Effektivpreise (Jahresgesamtpreis im Verhältnis zur Wärmeabnahme) herangezogen.



Ab 2024 plant die Marktbeobachtung regelmäßig die Preisentwicklungen ausgewählter Fernwärmenetze zu veröffentlichen. Verbraucher:innen können sich so selbst ein Bild darüber machen, wie hoch ihr Fernwärme-Preis im Vergleich zu den untersuchten Netzen ist. Nach exorbitanten Preissteigerungen hat der vzbv im November 2023 zudem zwei Sammelklagen gegen die Fernwärmeanbieter Eon und Hansewerk eingereicht.

Quelle: vzbv | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH