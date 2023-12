Photovoltaik: Bauer Solar lanciert neue Glas-Glas-Module

Der mittelständische Solarmodulproduzent Bauer Solar führt künftig ausschließlich Glas-Glas-Module. Dazu bringt das Unternehmen einen neuen Modultyp mit 430 und 440 Watt ab 2024 auf den Markt.

Die Bauer Solar GmbH bietet künftig ausschließlich Glas-Glas-Module an. Das teilte der Solarmodulproduzent aus Rheinhessen mit. Enstprechend gehe er mit einem neuen Solarmodul an den Markt. Das neue Produkt erscheine in zwei Varianten. „Pure“ verfüge über transparente Zellzwischenräume und „Black“ über eine vollschwarze Optik. Mit 430 und 440 Watt Spitzenleistung gehe Bauer zudem im Vergleich zur bisherigen „Premium Protect“-Serie einen Schritt weiter. Die Degradation betrage im ersten Jahr lediglich ein Prozent.

Die beiden neuen Varianten seien zudem serienmäßig mit N-type TopCon bifazialen Halbzellen und gehärtetem Antireflexions-Solarglas ausgestattet. Auf die Module gibt es zudem 30 Jahre Leistungsgarantie, abgesichert durch die Münchener Rück.

„Mit unseren neuen Modulen unserer Glas-Glas-Serie legen wir klar den Fokus auf leistungsstarke, effiziente und langlebige Module mit Doppelglas-Aufbau. Damit bieten wir auch in Zukunft verlässlichr und optisch ansprechende Solarlösungen mit neuester Technik an. Bauer steht für Zuverlässigkeit und das gilt es tagtäglich für unsere Kunden zu bestätigen“, sagt Geschäftsführer Andreas Bauer.

Der neue Modultyp wiegt ferner 24,5 Kilogramm und besitzt die Modulabmessungen 1762x1134x30 Millimeter. Es ist nach Brandlklasse A, IEC 61215, IEC 61730 sowie nach IEC-Norm 61730-2 (UL 790) zertifiziert. Die neuen Glas-Glas-Module sollen ab dem ersten Quartla 2024 verfügbar sein.

Quelle: Bauer Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH