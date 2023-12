Photovoltaik: JES Group bietet Wärmepumpen im Pachtmodell an

Kund:innen der JES Group können nun neben einer Photovoltaik-Anlage auch eine Wärmepumpe mieten. Dafür arbeitet das Unternehmen mit dem Heizungstechnik-Hersteller Viessmann zusammen.

Der Photovoltaik-Anbieter JES Group erweitert die Angebotspalette um Wärmepumpen von Viessmann. Damit will sich das inhabergeführte Unternehmen vom Photovoltaik-Spezialisten zum Systemanbieter entwickeln. Die Viessmann Wärmepumpen der Serie Vitocal bilden das Herzstück des Angebots. Beim aktuellen Test der Stiftung Warentest hatte die Wärmepumpe unter sechs getesteten Produkten mit der Gesamtnote 2,1 am besten abgeschnitten. Somit soll sie hohe Standards in Bezug auf Energieeffizienz und Umwelteigenschaften erfüllen. Zudem soll sich die Viessmann-Wärmepumpe als eine der leisesten Modelle ihrer Art auszeichnen. Neben der Verbesserung der CO 2 -Bilanz profitieren laut JES Group die Endverbraucher:innen vor allem von einer Aufwertung der Immobilie und einer von fossilen Brennstoffen unabhängigen Wärmeversorgung.

Für 0 € Anschaffungskosten können die Kund:innen der JES Group diese Wärmepumpen im Rahmen eines Pachtmodells erhalten. Dabei gewährt die JES Group gewährt nicht nur eine 15-jährige Funktions- und Leistungsgarantie, sondern übernimmt auch die Wartung der Anlagen. In der Vergangenheit haben die Kund:innen der JES Group bereits von einem ähnlich attraktiven Angebot für Photovoltaik-Anlagen zu 0 € Anschaffungskosten profitiert. Dieses Modell soll kostengünstige Lösungen für die Kund:innen bieten.

„Die Erweiterung der Produktpalette um Wärmepumpen markiert einen bedeutenden Schritt für uns. Wir setzen nicht nur auf erstklassige Technologie, sondern bieten unseren Kunden eine umfassende Lösung, um ihre Wärmeversorgung nachhaltig und kosteneffizient zu gestalten. Mit unserem innovativen Angebot für 0 € Anschaffungskosten möchten wir einen Beitrag zur Energiewende leisten und gleichzeitig unseren Kunden eine sorgenfreie Nutzung ermöglichen“, sagt Jonas Holtz, Geschäftsführer der JES Group.

Quelle: JES Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH