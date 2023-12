EB-SIM managt Investment in Hybridkraftwerk aus Photovoltaik und Windenergie in Portugal

Ein vom Vermögensverwalter EB-SIM beratener Fonds investiert in eine portugiesische Photovoltaik-Freiflächenanlage. Für 2026 ist die Erweiterung um einen Windpark geplant.

Die EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) baut mit einem Investment in Photovoltaik in Portugal den Bereich erneuerbare Energien aus. Sie managt inzwischen Investments in 47 Anlagen mit insgesamt 2,93 Gigawatt Leistung in sieben Ländern außerhalb Deutschlands. Das Projekt in Alentejo umfasst einen Photovoltaik-Solarpark mit einem Leistung von 16 Megawatt, der im Februar 2024 fertiggestellt sein soll. Bis April 2026 soll es zu einer Erweiterung des Projektes um einen Windpark mit 12,4 Megawatt installierter Leistung kommen. Das Vorhaben setzt der erfahrene Entwickler Teixeira & Lima um.

Bei der Vergabe des Projekts waren laut EB-SIM ihre Flexibilität und Bereitschaft maßgeblich, sich mit dem konkreten Projekt detailliert auseinanderzusetzen, um so den Wert dieses komplexen Gesamtvorhabens adäquat zu taxieren und in der weiteren Umsetzung zu managen. Auch dass die EB-SIM ausschließlich nachhaltige und wirkungsorientierte Fonds anbietet und managt, war von Bedeutung.

EB-SIM setzt mit Photovoltaik auf ökologische und ökonomische Rendite

„Dieses Projekt zeigt, dass unser Anspruch für Anleger eine doppelte Rendite zu erzielen – eine positive ökologische und eine positive ökonomische – auch international aufgeht“, sagt Bernhard Graeber, Geschäftsführer und Head of Alternative Assets bei der EB-SIM. „Der Standort ist aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung zusammen mit Wind in den Morgen- und Abendstunden besonders leistungsfähig und lässt entsprechend gute Erträge erwarten. Zudem können wir mit dem Projekt das Portfolio eines uns von uns beratenen Fonds weiter diversifizieren.“

Das PV-Projekt soll mit bifazialen monokristallinen Perc-PV-Modulen mit Nachführung des Herstellers Risen Energy und Wechselrichtern des Marktführers Huawai gebaut werden. Mit dem Solarkraftwerk errichtet man auch eine Übertragungsleitung über 8,65 Kilometer Länge, die das Projekt mit dem Einspeisepunkt am Ortseingang der nächstgrößeren Stadt verbindet.

„Wir freuen uns sehr, das Projekt zusammen mit EB-SIM weiter umzusetzen, indem wir dem Photovoltaik-Park technische Dienstleistungen auf hohem Niveau bieten und die weitere Entwicklung vorbereiten, die auf die Installation eines zukünftigen Windparks im Rahmen eines Hybridisierungsprozesses abzielt,“ sagt Antonio Lima Teixeira, Eigentümer und CEO von Teixeira & Lima, S.A.

