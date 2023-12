Stromspeicher-Strategie: BEE fordert Ergänzungen

Der Bundesverband Erneuerbare Energien begrüßt den vorgelegten Entwurf der Regierung für die Stromspeicher-Strategie, hat aber auch Kritik.

Die Bundesregierung hat Anfang der Woche die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Stromspeicher-Strategie vorgelegt, nun folgen die Einschätzungen der verschiedenen Brachenverbände. Noch bis zum 16. Januar läuft die Verbändebeteiligung.

Im weiteren Verfahren müsse „noch Butter bei die Fische“, formuliert es BEE-Präsidentin Simone Peter. Deutschland erlebe einen Heimspeicherboom. Auch bei Gewerbe- und Großspeichern sei ein marktgetriebenes Wachstum zu beobachten. „Die Herausforderung ist nun, systemisch die richtigen Weichenstellungen und Anreize zu setzen, damit Batteriespeicher dem Strommarkt als Flexibilität zur Verfügung stehen“, sagt Peter. Dafür müssten unter anderem die Innovationsausschreibungen und das Ausschließlichkeitsprinzips reformiert werden.

Einige wichtige Markthemmnisse würden vom BMWK benannt – es fehle aber an konkreten Lösungsvorschläge. „Diese gilt es jetzt zügig zu erarbeiten, um mehr Flexibilitäten ins System zu bringen“, so Peter. Sie kündigte eine detaillierte Stellungnahme des BEE im Rahmen der Verbändebeteiligung an. Danach müsse die Strategie zügig in Maßnahmenvorschläge gegossen werden, um den systemdienlichen Ausbau der Speicherkapazitäten weiter zu beschleunigen. Die Stromspeicherstrategie müsse auch mit einem für erneuerbare Energien entwickelten Strommarktdesigns und der Flexibilitätsstrategie zusammenpassen. „Darauf muss das BMWK auch im Rahmen des angekündigten Berichtes der Plattform Klimaneutrales Stromsystem eingehen“, sagt Peter.

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) hatte bereits ähnlich wie der BEE das Fehlen von Konkretisierungen und Lösungen in der Stromspeicher-Strategie bemängelt. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) äußerte sich weitgehend positiv. Der Speicherverband BVES gibt sich regelrecht begeistert. Die Einschätzungen der drei Verbände finden sich in diesem Solarserver-Artikel.

Quelle: BEE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH