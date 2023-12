Biogas-Verbände schließen Partnerschaft für Anlagen in der Ukraine

Der Fachverband Biogas hat eine Kammer- und Verbandspartnerschaft (KVP) mit der Bioenergy Association of Ukraine (UABIO) geschlossen.

Ziel sei es, nachhaltige Biogas-Technologien in der Ukraine zu fördern. Konkret wollen die Projektpartner Potenziale identifizieren, den Wissensaustausch und technologische Innovationen fördern. In diesem Zusammenhang wollen sie den ukrainischen Verband UABIO zu einer sich selbst tragenden Organisation ausbauen. Er soll als Branchenverband die Interessen seiner Mitglieder in der Gesellschaft, Wirtschaft sowie gegenüber Behörden vertreten können. Die Bioenergy Association of Ukraine (UABIO) ukrainische Bioenergieverband begann ihre Tätigkeit im Jahr 2013. Heute zählt der Verband 52 Mitgliedern und wird von einem vierköpfigen ehrenamtlichen Vorstand geleitet.

Das Programm für die Partnerschaft lief Anfang Dezember an und ist auf drei Jahre ausgelegt. Finanziert wird es vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Für den Fachverband Biogas handelt es sich bereits um das vierte KVP-Projekt. Die Verbandspartnerschaft mit der Ukraine soll auch die Exportchancen für deutsche Unternehmen auf dem ukrainischen Market fördern.

Ukraine hat großes Potenzial für Biogas

Die Ukraine verfügt über eine der größten landwirtschaftlichen Nutzflächen in Europa. Dementsprechend sei auch das Rohstoffpotenzial für die Biogas- und Biomethanproduktion „immens“, schreibt der Fachverband Biogas in seiner Pressemitteilung.

Im Rahmen der deutsch-ukrainischen Energiepartnerschaft arbeiten die Länder bereits eng zusammen. Schwerpunkte sind die Steigerung der Energieeffizienz, die Modernisierung des Stromsektors, der Ausbau erneuerbarer Energien sowie die Reduzierung von CO2-Emissionen.

Die ukrainische Regierung sieht in ihrer Energiestrategie vor, bis 2050 ein innovatives und dezentrales Energiesystem zu schaffen. Der Biogas-Sektor soll die dezentrale Energieversorgung insbesondere in ländlichen Gebieten mit begrenztem Zugang zum Stromnetz unterstützen. Claudius da Costa Gomez, Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes Biogas, sagt: „Wir sind zuversichtlich, dass die Expertise des Fachverbandes in Verbindung mit dem engagierten Team der UABIO dazu beitragen wird, die Biogasbranche in der Ukraine nachhaltig voranzubringen.“

Auch das Potenzial für Solarenergie ist in der Ukraine groß. Allerdings würden Photovoltaik-Module gezielt von russischen Drohnen angegriffen, berichtet die Biohaus-Stiftung aus Paderborn. Sie sucht deshalb Restbestände von Solardachbahnen, die aus der Luft nicht als Stromerzeuger erkennbar sein sollen.

Quelle: Fachverband Biogas | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH