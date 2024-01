Nordex Group verkauft 80 Windturbinen nach Schweden

Die Nordex Group hat von Renewable Power Capital Ende 2023 Aufträge für vier Windparks in Schweden über insgesamt 553 MW erhalten.

Laut Nordex ist es der erste Auftrag von der europaweit tätigen Investmentgesellschaft, die auf erneuerbare Energien spezialisiert ist. Die Aufträge umfassen auch den „Premium-Plus Service“ der Turbinen über einen Zeitraum von 35 Jahren, heißt es in der Pressemitteilung. Im Frühjahr 2025 will Nordex mit der Lieferung und Errichtung der 80 Turbinen in Schweden beginnen. Es soll sich um 74 Turbinen des Typs N163/6.X und sechs des Typs N149/5.X handeln. Sie sollen zum geplanten Windparkcluster “High Coast” gehören. Dieses umfasst vier Windfelder: Knäsjöberget (98 MW), Sörlidberget (140 MW) Vitberget (161 MW) und Storhöjden (154 MW), die alle in der Provinz Västerorrlands Län im Osten Schwedens entstehen.

Die Installation der Turbinen der Delta4000-Serie soll auf Stahlrohrtürmen erfolgen. Je nach durchschnittlicher Windstärke am Standort sind Nabenhöhen von 105, 118, 138 und 148 Metern vorgesehen. Alle Turbinen seien in der Kaltklimavariante bestellt. Die die 74 Anlagen des Typs N163/6.X sollen zudem mit dem Nordex Advanced Icing System zur Vermeidung von Eisbildung an den Rotorblättern ausgestattet werden.

Mit der Serienfertigung der 6-MW-Turbinen hat Nordex im Februar dieses Jahres begonnen, wie der Solarserver berichtete.

Die Anlagen der vier Windparks sollen 2025 sukzessive in Betrieb genommen werden. Nordex werde dabei eng mit den lokalen Behörden und Gemeinden in Schweden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass jedes Projekt im Einklang mit den örtlichen Vorschriften und Anforderungen durchgeführt werde.

