Clearingstelle veröffentlicht neue Arbeitsausgabe für EEG und Messstellenbetriebsgesetz

Um unübersichtliche Gesetzestexte leichter lesbar zu machen, veröffentlicht die EEG-Clearingstelle sogenannte Arbeitsversionen. Die jüngsten Novellen von EEG und Messstellenbetriebsgesetz sind nun eingepflegt.

Die nun eingearbeiteten Änderungen von EEG und Messstellenbetriebsgesetz gehen aus dem „Gesetz zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften“ vom 22. Dezember 2023 hervor. Sie Änderungen traten am 29. Dezember 2023 in Kraft.

Die Arbeitsversion der EEG-Clearingstelle bietet im Gegensatz zu den Original-Texten die Annehmlichkeiten der modernen Datenverarbeitung: Sie besteht jeweils aus einem PDF-Dokument, das durchsuchbar ist. Absätze lassen sich kopieren. Querverweise innerhalb und – soweit möglich – auch außerhalb des Gesetzestextes sind verlinkt.

Zur Arbeitsausgabe des EEG 2023 geht es hier.

Zur Arbeitsausgabe des Messstellenbetriebsgesetzes geht es hier.

Quelle: Clearingstelle | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH