Energiemanagement: Electrofleet steigt als strategischer Investor bei Energiekoppler ein

„Die Energiekoppler GmbH“, ein Software-Unternehmen für Energiemanagement-Lösungen für dezentrale Energieanlagen in Verbindung mit erneuerbaren Energiesystemen, hat eine Serie A-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das Dresdner Start-Up ist eine Ausgründung der TU Dresden aus dem Institut für Elektrische Energieversorgung und Hochspannungstechnik und dem Institut für Gebäudeenergietechnik. Im Zuge dieser Finanzierungsrunde ist das Osnabrücker Cleantech-Unternehmen Electrofleet als zusätzlicher strategischer Investor neben den bereits bestehenden Investoren Leag und TGFS – Technologiegründerfonds Sachsen eingestiegen. Dabei soll die Finanzierungsrunde die Weiterentwicklung der Produkte und Expansion der Vertriebsaktivitäten von Energiekoppler sichern.

„Diese Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Meilenstein für die weitere Expansion unseres Unternehmens. Dieses Investment ermöglicht es uns, unsere Produkte anhand der Markterfordernisse weiterzuentwickeln“, sagt Jens Werner, Gründer und Geschäftsführer von Die Energiekoppler. Zudem sei geplant das Team zu vergrößern und das Geschäft insgesamt breiter aufzustellen. „Wir werden nun gezielt unser Team insbesondere in Produktentwicklung und Vertrieb verstärken“, so Werner. „Zusätzlich werden Investitionen in Vertrieb und Marketing getätigt, um die Präsenz und Reichweite weiter auszubauen. Wir freuen uns aber besonders über den Einstieg von Electrofleet als strategischer Investor. Diese Investition stärkt die bestehende strategische Produkt-Partnerschaft zwischen Energiekoppler und Electrofleet.“

Mark Hellmann Regouby, Gründer und CEO von Electrofleet, kommentiert die Investition seines Unternehmens: „Dies ist unsere erste Investition aus unserem Venture-Fonds, der Electrofleet Ventures GmbH, mit der wir Technologien und Teams unterstützen, die für die Erfüllung unserer Mission, die Energieprobleme des deutschen Mittelstands zu lösen, unerlässlich sind.“

Zusammenarbeit von drei Investoren und Energiekoppler soll Synergien nutzen

Ferner soll die Zusammenarbeit zwischen den drei Investoren und Energiekoppler Synergien nutzen. Dabei geht es darum, innovative Energielösungen und virtuelle Kraftwerke weiterzuentwickeln und den Energiesektor nachhaltig zu gestalten. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Electrofleet im Kreis der Gesellschafter. Mit dem Abschluss dieser Finanzierungsrunde unterstreichen wir einmal mehr unser anhaltendes Engagement für wegweisende Innovationen im Energiesektor“, sagt Robert Klimpke, Head of Innovation bei Leag.

Quelle: Die Energiekoppler GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH