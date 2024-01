Photovoltaik: Triodos Bank finanziert Solar-Startup Sunvigo

Sunvigo, Anbieter eines Photovoltaik-Mietmodells, erhält 15 Millionen Euro Fremdkapitalfinanzierung von der Triodos Bank. Das Unternehmen will die Summe für die weitere Finanzierung von Solaranlagen, Stromspeichern und Ladelösungen für E-Autos nutzen.

Das Energieunternehmen Sunvigo hat zusätzlich zum bereits bestehenden Darlehensvolumen von 19 Millionen Euro die Triodos Bank für die Refinanzierung seines Solaranlagen-Modells gewonnen. Mit der weiteren Finanzierung über zunächst 15 Millionen Euro will das Kölner Unternehmen seinen Wachstumskurs in 2024 beschleunigen. Somit will es sein Geschäftsmodell ausbauen, das darin besteht, Eigenheim-Besitzer:innen eine Solaranlage ohne Anschaffungskosten zu ermöglichen. Dabei untersützt die Nachhaltigkeitsbank Triodos unter anderem Projekte aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Ökolandbau und nachhaltige Immobilien.

Sunvigo bietet Solarstrom vom eigenen Dach zu einem Fixpreis in Kombination mit einer monatlichen Rate für Photovoltaik-Anlage, Speicher und Wallbox an. Der Fixpreis ist nach Angaben des Unternehmens nur etwa halb so hoch wie die aktuellen Strompreise. Kund:innen müssen sich dabei um nichts kümmern. Sunvigo übernimmt von der Planung, der Installation bis hin zur Wartung alle Schritte und betreibt die PV-Anlage für die Kund:innen. Seit November können Kund:innen zudem zwischen einem fixen und einem dynamischen Tarif mit Börsenpreisen für ihren restlichen Strombedarf wählen. Durch Sunvigos Preisgarantie sind Kund:innen über 20 Jahre gegen Strompreisschwankungen abgesichert und können beim dynamischen Tarif zusätzlich von niedrigen Börsenpreisen profitieren.

„Die Zusammenarbeit mit Triodos ermöglicht uns, den Ausbau unseres virtuellen Kraftwerks aus Aufdach-Solaranlagen weiter zu beschleunigen”, sagt Michael Peters, Co-Gründer und Co-CEO von Sunvigo. „Unsere Vision: Wir bauen eine europaweite Solarstrom-Community auf und demokratisieren den Zugang zu digitaler, mehr dezentraler und 100 Prozent erneuerbarer Energie. Die Triodos Bank unterstützt uns hierbei als innovativer und finanzstarker Partner”, so Peters.

Rechtliche Beratung erhielt Sunvigo von der Münchner Anwaltskanzlei DMR Legal. Mit ihrer Erfahrung mit strukturierten Finanzierungen konnte das Finanzierungsmodell von Sunvigo rechtssicher abgebildet werden.

Quelle: Sunvigo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH